На 20 ноември 1927 г. Ловеч за първи път се включва в железопътната карта на България. Тогава е открита за експлоатация линията Левски–Ловеч, дълга около 46 километра. Специалният влак пристига на гарата в града, а в участъка между Александрово и Ловеч локомотивът е управляван лично от цар Борис III. В някои исторически справки дължината на отсечката е посочена като 46,7 километра.

Решението за построяването на линията е взето няколко години по-рано. На 19 октомври 1921 г. Министерският съвет одобрява изграждането на железопътната връзка между Левски и Ловеч. Новото трасе има значение не само за придвижването на хора, но и за стопанските връзки на града с основната железопътна мрежа.

Пътят към Троян започва с първа копка през 1929 г.

Още след пристигането на влака в Ловеч местните жители започват да настояват линията да продължи до Троян, а впоследствие да премине и през Стара планина. Първата копка на участъка Ловеч–Троян е направена на 29 септември 1929 г. Строителството обаче върви на етапи и е прекъснато през 1934 г.

Работата е подновена през 1947 г. като национален строителен обект. В нея се включват жители от Ловешко и Троянско, трудоваци и младежки бригади. При изграждането са положени 36 километра траверси, построени са 10 моста, 86 водостоци и четири тунела с обща дължина около 800 метра.

„Строителството на железопътната линия става дело не само на младежите, а на цялото население“, разказва пред БТА Христо Борисов, автор на книга за изграждането на линията. По данни, представени при изложба в Ловеч през 2025 г., около 30 000 души са участвали в строителството, от които 12 000 са били младежи.

Влакът стига до Троян през 1948 г.

На 31 октомври 1948 г. железопътният участък Ловеч–Троян е открит тържествено. Първият влак пристига на гара Троян с Васил Коларов и Трайчо Костов, а събитието е посрещнато с митинги в Ловеч и Троян. Така железопътната връзка Свищов–Левски–Ловеч достига до подножието на Стара планина.

За датата на откриването съществува разминаване в публикувани справочни материали. Преобладаващите исторически сведения, както и публикации на БТА и местни изследователи, посочват 31 октомври 1948 г. В биографичен материал на Община Троян е записано 30 ноември 1948 г.

Източници: bta.bg, radio.pleven.bg, troyanexpress.com