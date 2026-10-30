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Китарата на Джордж Майкъл от „Faith“ бе продадена за 240 000 долара на спорен търг (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Китарата на Джордж Майкъл от „Faith“ бе продадена за 240 000 долара на спорен търг (СНИМКИ)

30 Октомври, 2026 18:58 482 1

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Инструментът беше част от спорен търг на лични вещи, принадлежали на покойната асистентка на певеца Сиобан Бейли

Китарата на Джордж Майкъл от „Faith“ бе продадена за 240 000 долара на спорен търг (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Китарата, с която Джордж Майкъл се появява във видеоклипа към хита „Faith“, беше продадена за 234 480 британски лири, или приблизително 240 000 долара. Инструментът намери купувач на търга „Faith & Fame: A Personal George Michael Collection“, организиран от британската аукционна къща Sworders.

Наддаването е спечелено от анонимен купувач от Великобритания, който е участвал онлайн. Цената значително надхвърля предварителната оценка от 60 000 до 120 000 британски лири. Според данните, публикувани от „Лондон Стандарт“, крайната сума включва таксите за купувача.

Продаденият инструмент е Gretsch Synchromatic 160 от около 1940 г. Джордж Майкъл го използва във видеото към „Faith“ от 1987 г., което превръща песента в един от най-разпознаваемите моменти от началото на соловата му кариера.

В клипа певецът е с черно кожено яке, сини дънки и слънчеви очила, а китарата е част от образа му на рокендрол изпълнител. По-късно Майкъл подарява инструмента на личната си асистентка Сиобан Бейли.

Китарата беше един от 32-та лота, включени в колекцията на Бейли. Сред останалите предмети има снимки, концертни програми, турнета, златни и платинени дискове, писма и архивни материали, свързани с Джордж Майкъл и Wham! Всички предмети са продадени.

Сиобан Бейли е работила с Джордж Майкъл повече от 20 години и е починала през 2014 г. на 56-годишна възраст от естествени причини. Тя и съпругът ѝ Иън Белчър са били в процес на развод, но към момента на смъртта ѝ все още са били законно женени. Бейли не е оставила завещание и вещите са станали собственост на Белчър.

Братът на Бейли Джерард заявява пред Би Би Си, че сестра му е искала предметите да останат за нейните племенници. Той определя продажбата като „напълно неетична“ и казва, че Бейли „би била ужасена от перспективата търгът да се проведе от нейно име, а личните ѝ, скъпи вещи да бъдат продадени на този, който предложи най-висока цена“.

Семейството е поискало търгът да бъде спрян или да се проведе от името на Белчър, а не на покойната асистентка. Според „Лондон Стандарт“ от Sworders са заявили: „Не сме в позиция да коментираме семеен спор, но подобни разногласия не са необичайни в аукционния бизнес.“ От аукционната къща са добавили, че правото на собственост върху колекцията не е поставено под въпрос.

Продажбата приключи с реализирането на всички лотове, като китарата от „Faith“ се оказа най-скъпият предмет в колекцията.


Великобритания
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  • 1 Мимето

    2 0 Отговор
    За потайните милиардери на Англия не знам, но този беше адски богат. Мисля, че един от най-богатите в музиката. Помня, че още през 2008 имаше около и над 90 000 000 паунда. Жалко, че не остави поколение, а само парите си. Колкото до китарата, Това е първата му кухарка, но той имаше колекция китари и пиано, свиреше на много неща. Даа, беше.

    19:07 30.10.2026