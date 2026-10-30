Китарата на Джордж Майкъл от „Faith“ бе продадена за 240 000 долара на спорен търг (СНИМКИ)

Китарата, с която Джордж Майкъл се появява във видеоклипа към хита „Faith“, беше продадена за 234 480 британски лири, или приблизително 240 000 долара. Инструментът намери купувач на търга „Faith & Fame: A Personal George Michael Collection“, организиран от британската аукционна къща Sworders.

Наддаването е спечелено от анонимен купувач от Великобритания, който е участвал онлайн. Цената значително надхвърля предварителната оценка от 60 000 до 120 000 британски лири. Според данните, публикувани от „Лондон Стандарт“, крайната сума включва таксите за купувача.

Продаденият инструмент е Gretsch Synchromatic 160 от около 1940 г. Джордж Майкъл го използва във видеото към „Faith“ от 1987 г., което превръща песента в един от най-разпознаваемите моменти от началото на соловата му кариера.

В клипа певецът е с черно кожено яке, сини дънки и слънчеви очила, а китарата е част от образа му на рокендрол изпълнител. По-късно Майкъл подарява инструмента на личната си асистентка Сиобан Бейли.

Китарата беше един от 32-та лота, включени в колекцията на Бейли. Сред останалите предмети има снимки, концертни програми, турнета, златни и платинени дискове, писма и архивни материали, свързани с Джордж Майкъл и Wham! Всички предмети са продадени.

Сиобан Бейли е работила с Джордж Майкъл повече от 20 години и е починала през 2014 г. на 56-годишна възраст от естествени причини. Тя и съпругът ѝ Иън Белчър са били в процес на развод, но към момента на смъртта ѝ все още са били законно женени. Бейли не е оставила завещание и вещите са станали собственост на Белчър.

Братът на Бейли Джерард заявява пред Би Би Си, че сестра му е искала предметите да останат за нейните племенници. Той определя продажбата като „напълно неетична“ и казва, че Бейли „би била ужасена от перспективата търгът да се проведе от нейно име, а личните ѝ, скъпи вещи да бъдат продадени на този, който предложи най-висока цена“.

Семейството е поискало търгът да бъде спрян или да се проведе от името на Белчър, а не на покойната асистентка. Според „Лондон Стандарт“ от Sworders са заявили: „Не сме в позиция да коментираме семеен спор, но подобни разногласия не са необичайни в аукционния бизнес.“ От аукционната къща са добавили, че правото на собственост върху колекцията не е поставено под въпрос.

Продажбата приключи с реализирането на всички лотове, като китарата от „Faith“ се оказа най-скъпият предмет в колекцията.