Черният Батмобил, използван във филма „Батман се завръща“ на Тим Бъртън от 1992 г., остана непродаден на търг в Калифорния. Най-високата оферта достигна 3,25 милиона щатски долара, но не покри минималната цена, определена от собственика.

Автомобилът беше предложен в Гардена, близо до Лос Анджелис, с предварителна оценка между 5 и 7 милиона долара. Аукционната къща „Джулиънс окшънс“ се надяваше той да подобри рекорда за Батмобил, поставен през 2013 г. Тогава автомобилът от телевизионния сериал за Батман от 60-те години, управляван от Адам Уест, беше продаден за 4,6 милиона долара с включени такси.

Екземплярът е известен като „Геройски автомобил номер едно“ и е една от трите специално изработени версии за продукцията. Дълъг е малко под шест метра и се отличава с две издължени задни перки. Именно тази кола е използвана в повечето сцени с движение във филма.

Батмобилът е запазил оригиналната си боя и двигателя Chevrolet V-8. Към него има и дистанционно управлявана система за изхвърляне на пламъци. Във филма героят на Майкъл Кийтън използва системата, за да подпали един от хората на Пингвина.

Преди да бъде изложен в Автомобилния музей „Маркони“ в Тъстин, Калифорния, автомобилът е престоял години в склад. Той не е разрешен за движение по обществени пътища, а двигателят и трансмисията са били тествани само ограничен брой пъти след края на снимките.

„Офертата от 3,25 милиона долара показва, че Батмобилът продължава да има значителна колекционерска стойност“, смята Робърт Томпсън, професор по популярна култура в университета „Сиракюз“.

Според него цената се обяснява с връзката с филмите за Батман на Тим Бъртън и с факта, че за продукцията са съществували само три такива автомобила. Томпсън отбелязва и че разрастването на филмите за супергерои и появата на множество техни разновидности може да намаляват усещането за изключителност на подобни предмети.

„Джулиънс окшънс“ определя автомобила като едно от най-разпознаваемите и значими превозни средства в историята на холивудското кино. Аукционната къща свързва значението му и с по-мрачната визуална естетика на Тим Бъртън, повлияла на последвалите филми за супергерои.

Собственикът на Батмобила е пожелал да остане анонимен. След като минималната цена не беше достигната, автомобилът не смени притежателя си на търга.