Дрехи на Майкъл Джексън и принцеса Даяна ще се продават на търг в Абу Даби (ВИДЕО)

Червено-черното кожено яке на Майкъл Джексън от видеоклипа към „Трилър“, рокли на принцеса Даяна и подписана картина на Банкси са сред водещите лотове в тридневен търг в Абу Даби. Наддаването на живо ще се проведе от 7 до 9 декември в хотел „Роузууд Абу Даби“, а онлайн офертите са открити от 9 ноември.

Събитието е организирано от аукционната къща „Джулиънс“ и включва три колекции, посветени на Майкъл Джексън, принцеса Даяна и предмети от музиката, киното и популярната култура.

Ръкавицата на Джексън е сред най-скъпите лотове

Якето, подписано от Майкъл Джексън, е носено във видеоклипа към „Трилър“. „Джулиънс“ не е обявила публична прогнозна цена за него, но предлага и други вещи от емблематични моменти в кариерата на певеца.

Бялата ръкавица от първото телевизионно изпълнение на лунната походка през 1983 г. се оценява на 600 000-800 000 долара. Мокасините от същото изпълнение са с прогноза от 60 000-80 000 долара, а обувките от видеоклипа към „Трилър“ се очаква да достигнат между 30 000 и 50 000 долара.

В колекцията на Джако има над 100 предмета, сред които костюми от турнето „Bad“ и раираният костюм от „Smooth Criminal“.

Две вечерни рокли на принцеса Даяна са оценени на до 400 000 долара всяка. Едната е тъмносин модел на Катрин Уокър, носен на модните награди през 1995 г. Другата е копринена рокля в полунощно синьо, проектирана от Виктор Еделщайн и носена в лондонската галерия „Серпентайн“ през 1993 г.

Сред предметите е и чифтът мокасини, с които Даяна посещава Ангола през 1997 г. и преминава през разчистено минно поле в рамките на кампанията си срещу противопехотните мини. Тяхната оценка е 20 000-30 000 долара. Риза на „Ралф Лорън“, свързана с хуманитарната ѝ работа, се очаква да бъде продадена за 10 000-20 000 долара.

Банкси, Принс и Кърт Кобейн

Един от най-скъпите лотове е подписаната картина на Банкси „Brace Yourself!“. Творбата изобразява Смъртта с коса и има прогнозна цена между 2 и 3 милиона долара.

На търга ще бъде предложена и металиксиня китара, притежавана и използвана от Принс, с оценка до 600 000 долара. Коженото яке, носено от Кърт Кобейн на фестивала в Рединг през 1991 г. и по време на фотосесията за албума „Nevermind“, се оценява на 20 000-40 000 долара. В сходен диапазон е и личната китара на Ейми Уайнхаус, на която тя е писала песни.

Филмовата селекция включва колекционерска реплика на Ръкавицата на безкрайността от „Марвел“, изработена по официални дизайнерски файлове и инкрустирана с шест естествени скъпоценни камъка с общо тегло близо 180 карата. Предметът не е реквизит, използван във филмите.

„Тези колекции представляват много повече от емблематични предмети – те са осезаеми частици от нашата обща попкултурна история“, заяви Кен Ситрон, главен изпълнителен директор на „Джулиънс“.

Избрани експонати ще бъдат показани в „Емирейтс Палас Мандарин Ориентал“ от 29 ноември до 5 декември. Търгът с вещите на Джексън започва на 7 декември, следват предметите от популярната култура на 8 декември, а колекцията на Даяна ще бъде предложена на 9 декември.