Леонардо ди Каприо на 52: ролите, които го промениха

Когато Леонардо ди Каприо се качва на палубата на „Титаник“ като Джак Доусън, той е на 22 години. Филмът на Джеймс Камерън превръща младия актьор в световна звезда, а лицето му става едно от най-разпознаваемите в киното. На 11 ноември 2026 г. Ди Каприо навършва 52 години, без да остава завинаги в образа на момчето от най-известната любовна история на големия екран.

Леонардо Вилхелм ди Каприо е роден през 1974 г. в Лос Анджелис. Започва да се появява по телевизията още като дете, а първата му филмова роля е в хоръра „Critters 3“ през 1991 г. Само две години по-късно получава номинация за „Оскар“ за изпълнението си в „Защо тъгува Гилбърт Грейп“. Тогава е на 19 години и играе Арни Грейп – момче с интелектуално увреждане, което живее в семейство, разкъсвано от бедност и отговорности.

От „Титаник“ до сложните герои

След успеха на „Титаник“ Ди Каприо избира роли, които постепенно променят публичния му образ. В „Ромео и Жулиета“ на Баз Лурман играе модерна версия на шекспировия герой, а в „Плажът“ работи с режисьора Дани Бойл. Следват „Бандите на Ню Йорк“, „Авиаторът“, „От другата страна“, „Злокобен остров“ и „Вълкът от Уолстрийт“ – филми, в които героите му са обсебени, противоречиви или поставени пред морален избор.

Особено важна за кариерата му става връзката с Мартин Скорсезе. Двамата работят заедно по шест филма, сред които „Бандите на Ню Йорк“, „Авиаторът“, „От другата страна“, „Злокобен остров“, „Вълкът от Уолстрийт“ и „Убийците на цветната луна“. В тези продукции Ди Каприо се отдалечава от образа на романтичния герой и се утвърждава като актьор, който търси сложни и често неприятни персонажи.

През 2010 г. той е лицето на „Генезис“ на Кристофър Нолан, а две години по-късно играе в „Джанго без окови“ на Куентин Тарантино. В „Великият Гетсби“ пресъздава един от най-известните герои на американската литература, а във „Вълкът от Уолстрийт“ влиза в ролята на брокера Джордан Белфорт.

Оскарът и животът извън снимачната площадка

Дългото очакване приключва през 2016 г., когато Ди Каприо печели „Оскар“ за най-добър актьор за „Завръщането“. Във филма на Алехандро Гонсалес Иняриту той играе трапер, оставен да оцелее в суровата природа след нападение на мечка. До 2026 г. актьорът има шест номинации за „Оскар“ за главна мъжка роля. Последната е за участието му във филма „Една битка след друга“, но наградата печели Майкъл Б. Джордан за „Грешниците“.

Паралелно с киното Ди Каприо превръща опазването на природата в постоянна част от публичната си работа. През 1998 г. основава фондация, насочена към защита на биоразнообразието и дивите места. През 2014 г. ООН го назначава за посланик на мира с ресор климатичните промени. „За мен е чест да приема ролята на посланик на мира на ООН“, казва той тогава и определя климатичната криза като момент, който изисква действие.

Тази позиция намира място и в киното. Ди Каприо е продуцент и водещ на документалния филм „Преди потопа“, който проследява последиците от климатичните промени чрез срещи с учени, политици и активисти.

На 52 години Леонардо ди Каприо остава едновременно звезда от ерата на „Титаник“, актьор с награди и продуцент, който използва публичността си за каузи извън киното. Кариерата му продължава да се движи между големите холивудски продукции и роли, в които славата не е достатъчна, за да скрие човешките слабости на героите.

Източници: biography.com, apnews.com, upi.com