Рисунка на принц Джордж в специален брой на списание, редактирано от баща му (СНИМКИ)

Рисунка на птицата воден рибар от принц Джордж е включена в специалното издание на списание Country Life, гост-редактирано от баща му, принц Уилям. Творбата е направена у дома през пролетта и е част от броя, публикуван тази седмица.

Изданието събира теми, свързани със семейството, природата, спорта и британските въоръжени сили. В него е публикувано и интервю с Катрин, принцесата на Уелс, която разговаря с писателя Робърт Макфарлън за възстановяването си след лечение от рак.

„Беше ми казано в болницата, че възстановяването ми няма да бъде линейно. Ще има добри и лоши дни, а това ще отнеме време“, казва Катрин.

Тя сравнява този процес с промените в природата и подчертава, че периодите на почивка, размисъл и възстановяване са толкова важни, колкото и моментите на растеж.

Семейството, природата и Астън Вила

Принц Уилям разказва за разходките със семейните кучета Орла и Ото и за интереса на децата му към природата. По думите му те обичат да прекарват време навън и да изследват околността.

Принцът говори и за подкрепата си към Астън Вила. Мениджърът на клуба Унай Емери определя отношението му към отбора като „фантастично“.

„Ако можем да му дадем добри новини, добри резултати или добри моменти във футбола, ние се гордеем с това“, казва Емери.

Уилям споделя още, че харесва посещенията в пъб и сайдер с лед.

Друга основна тема в броя е позицията на принц Уилям, че британските въоръжени сили трябва да изградят по-приобщаваща и уважителна култура за жените. Той настоява да се направи повече, за да бъдат военнослужещите защитени от сексуален тормоз и да се отнасят към тях с необходимото уважение.

Призивът идва след смъртта на 19-годишната военнослужеща Джейсли Бек през 2021 г. Съдебен лекар е постановил, че бездействието на армията след тормоз от прекия ѝ ръководител и сексуално посегателство от друг колега е допринесло за самоубийството ѝ.

Принц Уилям не е първият високопоставен член на британското кралско семейство, който гост-редактира Country Life. Крал Чарлз III е заставал начело на редакционен брой по повод 65-ия и 70-ия си рожден ден. Кралица Камила и принцеса Ан също са участвали като гост-редактори.