Първите оцелели петзнаци във Великобритания се раждат през 1969 г

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Обещание, дадено от приятел или колега, може да се окаже по-трудно за изпълнение, отколкото сте предполагали. Добре е да уточните подробностите още сутринта, за да не изграждате планове върху неясни очаквания. Следобед ще трябва да се съобразите с финансово ограничение или с необходимостта да отложите желана покупка. Насочете енергията си към практична задача, която можете да приключите успешно, вместо да се тревожите за онова, което засега не зависи от Вас.

Водолей (21.01 - 19.02) Нещо недоизказано може да Ви занимава повече, отколкото заслужава, и да отвлича вниманието Ви от непосредствените задачи. Ако става дума за професионален въпрос, потърсете необходимото уточнение, вместо да разчитате на предположения. По-късно натовареният график може да Ви принуди да промените уговорка с приятел или близък човек. В личните отношения ще има достатъчно страст и оживление, но внимавайте желанието да бъдете прави да не засенчи удоволствието от общуването.

Козирог (23.12 - 20.01) Може да започнете петъка с колебание дали сте взели правилното решение по важен личен въпрос. Сутрешен разговор ще Ви помогне да видите ситуацията по-ясно и да откриете подробност, която досега сте пренебрегвали. Следобед семейните отговорности или нечии очаквания могат да Ви натежат повече от обикновено. Не се опитвайте да решите всички проблеми сами, особено когато останалите също могат да поемат своята част.

Стрелец (23.11 - 22.12) Изкушението да похарчите повече за удоволствие или подарък може да бъде силно, особено ако искате да зарадвате любим човек. Преди това обаче проверете дали не сте пропуснали плащане или друг финансов ангажимент. Следобед някакво ограничение може да Ви попречи да осъществите замисленото точно както сте си го представяли. Не губете ентусиазъм, защото една по-скромна, но добре организирана идея може да Ви донесе не по-малко радост.

Скорпион (24.10 - 22.11) Информация, която получавате рано сутринта, може да се окаже непълна или да остави място за различни тълкувания. Проверете подробностите, преди да я използвате за важно решение, особено ако е свързана с работа или документи. Следобед ще се наложи да проявите търпение към забавяне, което не зависи от Вас. Професионалните Ви амбиции ще бъдат силни, но не обещавайте повече, отколкото можете да изпълните без излишно напрежение.

Везни (24.09 - 23.10) Вкъщи може да се появи объркване около семейна уговорка или задача, за която никой не е поел ясна отговорност. Ще успеете да внесете ред, ако обсъдите спокойно кой какво може да направи, вместо да се заемате сами с всичко. По-късно служебно задължение или чуждо изискване може да наруши плановете Ви за почивка. Срещата с приятели ще бъде приятен завършек на седмицата, но не се чувствайте длъжни да приемате всяка покана.

Дева (24.08 - 23.09) Едно лично желание може да Ви изглежда трудно осъществимо, ако мислите единствено за пречките пред него. Потърсете разговор с човек, който познава интересите Ви и може да предложи конкретна идея. Следобед приятелски или семеен ангажимент може да Ви принуди да отложите нещо, което сте очаквали с удоволствие. Не се отказвайте напълно от намеренията си, а намерете по-удобен момент да им отделите заслуженото внимание.

Лъв (24.07 - 23.08) Работата може да Ви погълне повече от очакваното, особено ако се наложи да поправяте чужд пропуск или да довършвате стара задача. Сутринта ще намерите практичен начин да се справите с объркването, стига да не се захващате с няколко неща едновременно. По-късно умората може да засили нетърпението Ви към хора, които действат по-бавно. Желанието Ви за големи постижения е похвално, но днес ще спечелите повече, ако знаете кога да спрете.

Рак (22.06 - 23.07) Не приемайте мълчанието на близък човек като знак, че нещо непременно не е наред между Вас. Откровен въпрос, зададен в подходящия момент, може да разсее съмненията и да Ви спести ненужни тревоги. Следобед различията в очакванията ще станат по-осезаеми и може да се наложи да отстъпите от част от плановете си. Запазете обаче правото си да решавате как да използвате собственото си време и средства.

Близнаци (22.05 - 21.06) Финансов разговор може да започне с известна неяснота, особено ако засяга разходи, които споделяте с друг човек. Ще успеете да постигнете повече яснота, когато преминете от общите обещания към конкретните числа и условия. Следобед е възможно да почувствате напрежение заради задължение, което трудно можете да отложите. Приятна среща или оживен разговор ще Ви помогне да завършите седмицата с по-добро настроение.

Телец (21.04 - 21.05) Пътуване или среща, която очаквате с нетърпение, може да изисква допълнителна организация. Проверете часовете, адресите и уговорките, защото някоя подробност вероятно се нуждае от уточнение. По-късно ще усетите, че умората или натрупаните задължения Ви пречат да се насладите на свободното си време. Вместо да изпълнявате програмата на всяка цена, изберете онова, което ще Ви донесе най-голямо удоволствие.