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Първите оцелели петзнаци във Великобритания се раждат през 1969 г
  Тема: Известни личности

Първите оцелели петзнаци във Великобритания се раждат през 1969 г

13 Ноември, 2026 00:16 77 2

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Ирен и Джон Хансън посрещат пет дъщери в лондонска болница. Момичетата са родени преждевременно чрез цезарово сечение

Първите оцелели петзнаци във Великобритания се раждат през 1969 г - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Пет малки момичета се появяват на бял свят в Лондон на 13 ноември 1969 г. Раждането превръща 33-годишната Ирен Хансън и 35-годишния ѝ съпруг Джон в родители на първата петорка във Великобритания, оцеляла след раждането.

Децата са родени в болница „Куин Шарлот“ чрез цезарово сечение. Те идват на бял свят около два месеца преждевременно, в 31-ата гестационна седмица, като раждането на петте момичета приключва в рамките на приблизително четири минути.

Пет сестри с пет различни имена

В реда на раждането си момичетата са наречени Джоан Лесли, Никола Джейн, Джули Ан, Сара Луиз и Жаклин Мери. Семейството живее в Рейли, графство Есекс, а новината бързо привлича вниманието на британската и международната преса.

Асошиейтед прес съобщава непосредствено след раждането, че лекарите са били „малко обезпокоени“ за състоянието на едно от момичетата. Причината за тревогата е свързана с преждевременното раждане, но петте деца са определени като преживели петзнаци на Великобритания.

Раждане след лечение за плодовитост

Ирен Хансън е приемала медикаменти за стимулиране на плодовитостта. По това време появата на петзнаци, които да оцелеят след раждането, е изключително рядко събитие, а медицинският екип трябва да се грижи едновременно за пет недоносени бебета.

Историята на семейство Хансън продължава да се следи и след изписването от болницата. През март 1970 г. петте сестри са кръстени в енорийската църква в Рейли на церемония, на която присъстват около 200 роднини и приятели.

С раждането си Джоан, Никола, Джули, Сара и Жаклин остават в историята като първата оцеляла петорка в Обединеното кралство и като една от малкото изцяло женски петорки, преживели ранния период след раждането.

Източници: news.bbc.co.uk, newspapers.swco.ttu.edu, superstock.com


Великобритания
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