На 29 ноември 1760 г. Форт Детройт и прилежащото френско селище преминават под британски контрол. Предаването е извършено без сражение, след като майор Робърт Роджърс пристига с британски сили и представя документите за капитулацията на Канада.

Детройт е основан от французите през 1701 г. като военен и търговски пост по река Детройт. В средата на XVIII век той е важен център за търговията с кожи и за връзките между френските постове около Големите езера. През 1760 г. укреплението е известно като Форт Понтшартрен дю Детройт.

Капитулацията на Нова Франция променя всичко

Предаването на Детройт е пряко последствие от Френско-индианската война, северноамериканския фронт на Седемгодишната война. След британските победи при Квебек през 1759 г. и Монреал през септември 1760 г. френските постове във вътрешността на континента остават изолирани.

Генерал Джефри Амхърст нарежда на Роджърс да поеме контрола над западните укрепления. Роджърс напуска Монреал през септември с около 200 рейнджъри и се придвижва по Големите езера към Детройт. В района той среща представители на оджауей, отава и потаватоми, които следят внимателно как ще се промени властта.

Френският комендант капитан Франсоа-Мари Пикоте дьо Белестр първоначално не приема съобщението за капитулацията. В писмо до Роджърс той настоява британските войски да спрат при входа на реката, докато получи текста на капитулацията и писмото на губернатора на Нова Франция маркиз дьо Водрьой. След като документите са представени, Белестр се съгласява да предаде укреплението.

Смяна на знамето без изстрел

„Моля, спрете войските си при входа на реката, докато ми изпратите капитулацията и писмото на маркиз дьо Водрьой“, пише Белестр в отговор на британското искане.

Роджърс поема официално Форт Детройт на 29 ноември. Според историческите сведения в укреплението и около него има приблизително 2000 души, а френският гарнизон е сравнително малък. Част от местните жители се опасяват от промяната, тъй като отношенията им с французите са изградени върху търговия, военни съюзи и дипломатически връзки.

С предаването на Детройт Великобритания установява контрол върху ключов пункт между езерата Ери и Хюрън. Френските войници напускат поста в началото на декември 1760 г., а британският гарнизон започва да управлява района и търговските маршрути.

Промяната не слага край на напрежението. Парижкият договор от 1763 г. официално потвърждава прехвърлянето на повечето френски владения в Северна Америка към Великобритания. Новата британска политика обаче предизвиква недоволство сред местните народи, включително заради ограниченията в търговията и прекратяването на част от френските практики за дарове.

През 1763 г. отавският военен водач Понтиак и съюзни местни народи атакуват британските постове в района и обсаждат Детройт. Укреплението не е превзето, но събитията показват, че предаването от Франция на Великобритания е променило не само европейския контрол над града, а и целия баланс на силите около Големите езера.

Източници: cmich.edu