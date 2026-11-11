Apple Music обяви Оливия Дийн за изпълнител на годината (ВИДЕО+СНИМКИ)

Оливия Дийн беше обявена за изпълнител на годината на Apple Music. Британската певица и авторка на песни е първият изпълнител от Великобритания, който получава глобалното отличие на платформата.

Признанието идва след година, в която Дийн затвърди позициите си на международната музикална сцена. Основна роля за успеха ѝ има албумът The Art of Loving, издаден в края на 2025 г. Песента Man I Need, с която певицата направи пробива си, остава в ежедневната класация Daily Top 100 на Епъл мюзик от август 2025 г.

Година, изпълнена с награди и концерти

През последните 12 месеца Оливия Дийн спечели награда „Грами“ за най-добър нов изпълнител и четири отличия БРИТ, сред които и наградата за изпълнител на годината. Успехът ѝ се разшири и на концертната сцена.

През есента на 2025 г. Дийн беше подгряващ изпълнител на концерт на Сабрина Карпентър в „Мейдисън скуеър гардън“ в Ню Йорк. По-малко от година по-късно тя се върна в залата със собствена поредица от концерти. След това изнесе и шест концерта в лондонската „О2 Арена“.

Apple Music свързва популярността на Оливия Дийн с песни за любовта, приятелството и човешката близост. Влияние върху звученето ѝ имат соулът и поп музиката от 60-те години, чувствеността на Шаде, музикалната смелост на Принс и откровеността на Лорин Хил.

„Обичам да правя музика. Това е най-хубавото нещо на света. Мисля, че да бъда избрана за изпълнител на годината на Apple Music е наистина невероятно. Да бъда призната като изпълнител, който е оказал влияние, е просто страхотно“, каза Оливия Дийн.

Рейчъл Нюман от Apple Music заяви, че това, което отличава Дийн, е начинът, по който тя пее от сърце. По думите ѝ песните на британската изпълнителка карат слушателите да потърсят приятел, да танцуват и да кажат на близък човек, че го обичат.