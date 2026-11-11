Кейт Мидълтън: Казаха ми в болницата, че възстановяването ми няма да бъде линейно

„Казаха ми в болницата, че възстановяването ми няма да бъде линейно. Ще има добри и лоши дни и това ще отнеме време. Така е и в природата.“ С тези думи Катрин, принцесата на Уелс, говори за периода след лечението на рак в рядко интервю за специалния брой на списание Country Life.

Разговорът е проведен от писателя Робърт Макфарлейн и е публикуван в изданието, редактирано от принц Уилям. Специалният брой излезе на 11 ноември. В него принцесата разказва, че природата е била важна част от възстановяването ѝ и я определя като „тих учител“ в трудни моменти.

„Уроците, на които ни учи природата, ми напомнят, че не сме сами и че сме свързани с нещо по-голямо от самите нас“, казва Кейт Мидълтън. По думите ѝ наличието на връзка с други хора, доверени близки и места, в които човек се чувства спокоен, може да има голямо значение по време на изпитания.

Природата като убежище за децата

Принцесата говори и за ролята на природата в детството. Тя си спомня за игрите в потоци, брането на къпини и времето, което е прекарвала сама, потопена в своя свят. Според нея именно това усещане за свобода трудно може да бъде заменено.

Катрин свързва темата и с възпитанието на принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. Тя казва, че се опитва да им дава „свобода да изследват, вместо постоянно да им казвам какво да виждат или какво да мислят“.

Принцесата изразява тревога от високите нива на безпокойство сред младите хора в свят, който се променя под влиянието на технологиите. По думите ѝ времето сред природата позволява на децата да развиват въображението и творческите си способности извън екраните.

„Тя не иска нищо от нас. Не ни съди и не очаква да се представяме по определен начин. Просто ни позволява да бъдем“, казва Кейт за природата. Тя я определя като свое убежище и място, към което инстинктивно се е връщала.

Какво се случва след диагнозата

През януари 2024 г. Кейт Мидълтън беше приета в болница за голяма коремна операция. Два месеца по-късно тя съобщи, че е диагностицирана с рак. През септември същата година принцесата обяви, че е приключила лечението си, но предупреди, че възстановяването и връщането към официалните ангажименти ще бъдат постепенни.

През януари 2025 г. Катрин съобщи, че е в ремисия по време на посещение в болницата Royal Marsden, където е получила лечение. През 2025 г. тя и принц Уилям станаха съвместни патрони на фондацията на болницата.

През януари 2026 г. принцесата участва в разходка за психично благополучие с организацията Mind Over Mountains в района на Пийк Дистрикт. През юни тя завърши предизвикателството Three Peaks, което включва изкачване на Бен Невис, Скафел Пайк и Ър Уидфа в рамките на 24 часа, за да подкрепи Royal Marsden.

Специалният брой на Country Life е превърнат от принц Уилям във фамилно издание. В него е включена и рисунка на 13-годишния принц Джордж.