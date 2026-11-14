На 14 ноември 1943 г. Съюзниците бомбардират София за първи път

На 14 ноември 1943 г. София е атакувана за първи път с масиран англо-американски въздушен удар по време на Втората световна война. Около 12:30 часа над столицата се появяват 91 средни бомбардировача Б-25 „Мичъл“, прикривани от изтребители P-38 „Лайтнинг“.
Бомбите падат в северните и западните части на града, както и в района на Централна гара и гара Военна рампа. Засегнати са кварталите „Хаджи Димитър“, „Надежда“, „Индустриален“, Малашевци, Орландовци и „Булина ливада“.
Националният военноисторически музей посочва, че са хвърлени 606 фугасни бомби. В района на Централна гара попадат 26 от тях. Разрушени са железопътната и телеграфната работилница, прекъснати са четирите коловоза източно от моста към Орландовци, а 23 вагона са повредени.
Данните за жертвите и щетите се различават в отделните исторически справки. Националният военноисторически музей посочва 32 загинали, 120 ранени, 44 разрушени и 129 необитаеми сгради. Българското национално радио цитира архивни данни за 59 убити, 128 ранени и около 50 разрушени сгради. В други обобщения се посочват около 60 жертви, близо 200 ранени и 47 разрушени сгради.
Началото на въздушната кампания
Първият масиран удар е част от по-широка въздушна кампания срещу България. Страната се присъединява към Тристранния пакт на 1 март 1941 г., а на 13 декември същата година обявява война на Великобритания и Съединените щати. До есента на 1943 г. конфликтът достига пряко до столицата.
След атаката от 14 ноември следват нови бомбардировки над София на 24 ноември, 10, 20 и 30 декември 1943 г. и на 10 януари 1944 г. Последната дата е сред най-тежките в историята на града. В архивен запис на Българското национално радио полковник Стоян Стоянов, участник в отбраната на София, описва атаката така: „Английската авиация атакува през нощта, а американската през деня.“
Бомбардировките продължават и през следващите месеци. Според Националния военноисторически музей до 17 април 1944 г. над София са нанесени седем дневни и пет нощни удара, при които са разрушени или опожарени 12 567 жилищни, промишлени и обществени сгради. Първият удар от 14 ноември остава началото на кампанията, която променя облика на столицата и принуждава голяма част от населението да напусне града.
Източници: archives.bnr.bg, bta.bg, trud.bg
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