Силвена Роу разкритикува цената и качеството на мекиците, продавани на коледен базар в София. В отворено писмо до българските медии, публикувано в профила ѝ във Facebook, шеф готвачът определи изделията като нова версия на традиционната мекица, съставена от пържено тесто и индустриални добавки.
„1000 калории, ултрапреработени продукти, многократно нагрявана мазнина – всичко това под името на българската мекица“, не си спестява острата критика Роу.
Според нея модерната версия на ястието комбинира рафинирани въглехидрати, мазнина и ултрапреработени месни и млечни продукти. Силвена Роу посочва, че в зависимост от размера и количеството мазнина, поето при пърженето, една гарнирана мекица може ориентировъчно да достигне между 900 и 1000 килокалории, а понякога и повече.
Тя свързва големия размер с цената от 10 евро и подчертава, че по-голямата порция не означава по-високо качество или по-голяма хранителна стойност. „Това е подмяна на традицията“, категорична е кулинарката.
В писмото си тя защитава по-семплия начин на поднасяне на мекицата – с българско сирене, мед, орехи или пудра захар. По думите ѝ традиционното ястие не се нуждае от колбаси, индустриални сирена и сосове, за да бъде част от българската кухня.
Силвена Роу призовава медиите, организаторите на коледните базари и институциите да обсъждат не само цените, но и качеството на храната, която се предлага. Тя заявява, че уличната храна не е задължително да бъде нездравословна, ако е приготвена прясно и с качествени продукти.
Според шеф готвача изборът на храна има отношение към метаболизма, чревната микробиота и дългосрочното здраве. Тя настоява коледните базари да представят българския вкус, сезонните продукти и местната кулинарна култура.
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