15 ноември 2018 г. Мароко откри първата високоскоростна жп линия в Африка

На 15 ноември 2018 г. Мароко постави страната си на картата на високоскоростния железопътен транспорт. Кралят Мохамед VI и френският президент Еманюел Макрон откриха услугата „Ал Борак“ – първата високоскоростна железопътна система в Африка.

Новият маршрут свързва Танжер и Казабланка през Кенитра и Рабат. Пътуването между двата икономически центъра вече отнема 2 часа и 10 минути, докато преди влаковете изминават разстоянието за около 4 часа и 45 минути.

320 километра в час по новия участък

Високоскоростната линия е изградена между Танжер и Кенитра и е дълга около 180-186 километра. По нея влаковете могат да развиват до 320 километра в час. След Кенитра композициите продължават към Рабат и Казабланка по модернизирана съществуваща железопътна линия.

За проекта Мароко закупува 12 двуетажни влака от френската компания „Алстом“. Името „Ал Борак“ е свързано с митичното крилато същество от ислямската традиция.

„Този проект има търговско и индустриално значение, защото е първият по рода си в Африка. Той ще позволи на Мароко да овладее технологията, свързана с високоскоростните влакове“, заявява тогавашният марокански премиер Саадедин Отмани, цитиран от Ройтерс.

Проектът започва със Саркози през 2011 г.

Първият камък е положен на 29 септември 2011 г. в Танжер от краля Мохамед VI и тогавашния френски президент Никола Саркози. Проектът е част от договореност между Мароко и Франция, постигната през 2007 г.

В стойността на инвестицията има различия в публично публикуваните оценки. Arab News, позовавайки се на мароканската държавна информационна агенция MAP, посочва 22,9 милиарда дирхама, или около 2,4 милиарда долара. Специализираното издание MEED оценява бюджета на около 1,8 милиарда евро, равняващи се приблизително на 2,1 милиарда долара.

Във финансирането участват Франция и Мароко, както и Саудитска Арабия, Кувейт и Обединените арабски емирства. Френски средства и експертиза са насочени както към изграждането на инфраструктурата, така и към влаковете и техническата подготовка.

Официалното откриване се състои на 15 ноември, а търговската експлоатация на „Ал Борак“ започва на 26 ноември 2018 г. Така проектът, започнат със символичното полагане на първия камък седем години по-рано, превръща Мароко в първата африканска държава с високоскоростна железопътна услуга.

Източници: reutersconnect.com, arabnews.com, meed.com