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Защо мароканците бягат от оазиса на туризма?

Защо мароканците бягат от оазиса на туризма?

2 Август, 2026 08:21 1 551 10

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  • парадокс

Икономическият парадокс, имперското минало и ходовете на краля през 2026 година

Защо мароканците бягат от оазиса на туризма? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Макар Мароко да се утвърждава като най-сигурната страна в Северна Африка и глобален магнит за милиони чужденци, хиляди местни жители предприемат отчаяни опити да напуснат родината си. Този феномен разкрива дълбока социална бездна между блясъка на международния туризъм и суровата икономическа реалност за обикновените граждани към август 2026 година.

Магията на Мароко: Защо светът е влюбен в тази страна?

Мароко е държава с хилядолетна история, където се преплитат берберски, арабски, африкански и европейски влияния. Тази амалгама от култури създава уникална атмосфера, която привлича пътешественици от всички меридиани с невероятните си пейзажи – от златните дюни на пустинята Сахара до вечните снегове на Атласките планини.

Световната слава на страната се крепи на нейните емблематични големи градове и курорти:

  • Маракеш: Перлата на юга, известен със своя шумен и жив площад „Джемаа ел-Фна“, величествения силует на джамията Кутубия, пищните дворци и лабиринтите от пазари (сукове), ухаещи на екзотични подправки.
  • Фес: Културното и духовно сърце на страната, което пази най-старата и автентична средновековна медина в света, призната от ЮНЕСКО, където занаятчиите все още обработват кожи по вековни технологии.
  • Казабланка: Икономическото сърце на Мароко и модерен мегаполис, в който се издига грандиозната джамия „Хасан II“ – един от най-големите мюсюлмански храмове в света, построен буквално над Атлантическия океан.
Защо мароканците бягат от оазиса на туризма?
Снимкa: Shutterstock

  • Рабат: Спокойната политическа столица, съчетаваща модерна френска архитектура с древни паметници като Мавзолея на Мохамед V и крепостта Удая.
  • Танжер: Вратата към Европа, разположена на Гибралтарския проток, която от векове вдъхновява световни писатели, артисти и бохеми със своята космополитна атмосфера.
  • Агадир и Есауира: Най-известните морски курорти. Агадир предлагает километрични златни плажове и модерни хотелски комплекси с перфектни условия за почивка. Есауира пък е любимо място за сърфистите, известно със своите силно ветровити брегове, португалски укрепления и бохемски дух.

Към тези дестинации се добавят сините улици на планинския град Шефшауен и кулинарните шедьоври като традиционния тажин, кускус и ароматния ментов чай, които превръщат Мароко в кулинарен рай.

Вековното наследство на имперските градове

Зад съвременния туристически облик стои дълбоката историческа легитимност на четирите исторически столици – Фес, Маракеш, Мекнес и Рабат. Всеки от тези градове е бил център на могъщи ислямски династии (като Идрисидите, Алморавидите и Алауитите), които са градили величествени крепости, медресета и джамии. Това архитектурно и културно величие днес е основният капитал на Мароко, превръщайки страната в жива историческа витрина. Местните жители изпитват силна национална гордост от това наследство, но то не успява да нахрани бедните региони.

Икономическият парадокс: Защо местните бягат?

Въпреки че туризмът бележи исторически рекорди и носи милиарди долари приходи в хазната, благата не достигат до обикновените хора. Причините за масовата миграция към испанския анклав Сеута и други европейски дестинации са комплексни:

  • Критична младежка безработица: В големите градове и периферните региони като Тетуан и Фнидек безработицата сред младите хора надхвърля 35%, което ги оставя без никаква перспектива за развитие.
Защо мароканците бягат от оазиса на туризма?
Снимкa: Shutterstock

  • Климатични кризи и суша: Селското стопанство е основен поминък за голяма част от населението, но последователните години на тежка суша съсипаха реколтата и принудиха хиляди хора от селските райони да мигрират към градовете, увеличавайки социалното напрежение.
  • Инфлация и бедност: Високите цени на горивата и основните хранителни стоки стопиха покупателната способност на средната класа. Докато чужденците се наслаждават на евтин лукс, местните жители се борят с ежедневното оцеляване.
  • Правен натиск и фалшиви слухове: Разпространени от мрежи за трафик на хора слухове, свързани с решения на испанските съдилища за мигрантите, катализираха допълнително вълната от отчаяни опити за преминаване на границата по море и суша.

Политиката на крал Мохамед VI за справяне с кризата

Крал Мохамед VI и неговото правителство се опитват да лавират между икономическия натиск и социалното недоволство чрез няколко ключови стратегически хода:

  • Инвестиции в зелена енергия: Мароко развива един от най-големите комплекси за слънчева енергия в света ("Нур"), целящ да намали енергийната зависимост на страната и да създаде нови технологични работни места.
  • Социална реформа: Стартираха мащабни програми за разширяване на обхвата на здравното осигуряване и директни парични помощи за най-бедните семейства, за да се смекчи ударът от инфлацията.
  • Затягане на граничния контрол: Под натиска на Европейския съюз и Мадрид, Рабат засили полицейското присъствие около Сеута и Мелия. В същото време кралството използва контрола над мигрантските потоци като дипломатически лост в отношенията си с Брюксел.
  • Индустриална модернизация: Държавата инвестира сериозно в автомобилния и аерокосмическия сектор около Танжер, опитвайки се да трансформира икономиката извън зависимостта от селското стопанство и туризма.

Така Мароко остава разкъсвано между два паралелни свята – този на възхитените чужденци, откриващи ориенталска приказка, и този на собствените си младежи, вторачени в хоризонта на отсрещния европейски бряг. Дали мащабните реформи на кралството ще успеят да превърнат икономическия растеж в реално благосъстояние за хората, предстои да разберем, но времето за справяне със социалното напрежение изтича с всеки следващ мигрантски щурм.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    5 1 Отговор
    Мара си има кеш.

    08:23 02.08.2026

  • 2 въпросче

    11 1 Отговор
    Агадир предлагает километрични златни плажове....ОТ КОЙ РУСКИ ВЕСТНИК СТЕ ПРЕПИСВАЛИ?!

    Коментиран от #4, #9

    08:25 02.08.2026

  • 3 ПГЧ

    12 4 Отговор
    Загубени мароканци. Тръгнали да бягат в загниващия запад а не в необятната и цъфтяща Русия.

    08:31 02.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 в кратце

    0 0 Отговор
    Шеф Шауен и кулинарните му шедьоври .

    08:42 02.08.2026

  • 7 пак сакаш

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бай той Толстой":

    си калъф на дебел

    08:47 02.08.2026

  • 8 Пич

    7 1 Отговор
    И ся кво... ?! Търсим оправдание на мароканските скакалци, защо опосквали Европа.......?!
    Не на мене тия !!!
    Дай да довлечем и разни от Бангладеш, защото и там има социални неравенства!!!
    Все едно, в България и Европа няма!!!

    08:52 02.08.2026

  • 9 иван костов

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "въпросче":

    От вестник "Демокрация"!

    09:12 02.08.2026

  • 10 ......па

    4 0 Отговор
    ,,Бягат,,защото ги мързи да работят.Бягат защото са организирани с лъжливи обещания за безплани домове,пари без да работят само да се размножават и лентяйстват. Да ама не.Правителства и политики се сменят не разбраха ли това? Да си стоят в Мароко и да се борят в собствената им страна да подобрят живота си.Това се отнася за всички извън европейските държави.В ЕС няма нищо за тях и не са желани освен за донори и роби.

    09:24 02.08.2026