Мадона заведе младото си гадже и децата си в Мароко (СНИМКИ)

11 Януари, 2026 09:20 363 1

  • мадона-
  • мароко-
  • акийм морис-
  • младо гадже

Двойката беше съпроводена от сина на Мадж Роко Ричи и осиновените Дейвид, Мърси, Стела и Естер

Мадона заведе младото си гадже и децата си в Мароко (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Поп иконата Мадона заведе младото си гадже Акийм Морис и част от огромната си фамилия на екзотична екскурзия в Мароко за посрещането на 2026 година, пише flagman.bg. От уважение към нравите в мюсюлманската страна Мадж се е отказала от провокативното си облекло, за което можем да съдим по снимките, които разпространи в социалните мрежи.

Тя е облечена в дълга кадифена рокля и наметка като кралска особа. 29-годишният Акийм блести в елегантен костюм, а на врата му виси колие за 130 000 долара, което възрастната изгора лично му е подарила за празниците. Двойката беше съпроводена от сина на Мадж Роко Ричи и осиновените Дейвид, Мърси, Стела и Естер. Партито пропусна голямата дъщеря на певицата – Лурдес, която в момента е на турне с групата си.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Madonna (@madonna)


Преди да се отправи на път към Мароко, фамилията дружно е отпразнувала Ханука. Както е известно, Мадона от десетилетия изповядва юдаизма и практикува всичките му ритуали. Не пропуска и да се изкаже в полза на Израел във всеки момент на политическо и военно напрежение в Близкия изток.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустинна лисица

    1 0 Отговор
    С целия цирк, в Мароко.

    09:25 11.01.2026