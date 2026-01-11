Мадона заведе младото си гадже и децата си в Мароко (СНИМКИ)

Поп иконата Мадона заведе младото си гадже Акийм Морис и част от огромната си фамилия на екзотична екскурзия в Мароко за посрещането на 2026 година, пише flagman.bg. От уважение към нравите в мюсюлманската страна Мадж се е отказала от провокативното си облекло, за което можем да съдим по снимките, които разпространи в социалните мрежи.

Тя е облечена в дълга кадифена рокля и наметка като кралска особа. 29-годишният Акийм блести в елегантен костюм, а на врата му виси колие за 130 000 долара, което възрастната изгора лично му е подарила за празниците. Двойката беше съпроводена от сина на Мадж Роко Ричи и осиновените Дейвид, Мърси, Стела и Естер. Партито пропусна голямата дъщеря на певицата – Лурдес, която в момента е на турне с групата си.

Преди да се отправи на път към Мароко, фамилията дружно е отпразнувала Ханука. Както е известно, Мадона от десетилетия изповядва юдаизма и практикува всичките му ритуали. Не пропуска и да се изкаже в полза на Израел във всеки момент на политическо и военно напрежение в Близкия изток.