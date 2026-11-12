Любо Нейков стана дядо, няма търпение да види внучето

В дома на Любо Нейков има нов повод за радост – племенницата му Инна роди момченце и актьорът посрещна първото внуче в разширеното си семейство. Бебето се е появило на бял свят в столичната болница „Майчин дом“, където 29-годишната Инна работи като акушерка.

Новороденото тежи 2,830 килограма и е високо 49 сантиметра. Името му все още не е обявено публично. „Добре дошло, наше малко съкровище! Имам най-хубавата гривна“, написа щастливата майка след раждането. Според публикуваната информация раждането е преминало по естествен път, а до Инна са били нейни колеги от лечебното заведение.

Появата на детето има специален символичен смисъл за Инна. Всекидневно тя помага на други жени в родилната зала, а този път самата тя е била пациентка в същата болница.

Инна е дъщеря на покойния брат на Любо Нейков – Цветан, и от години е сред най-близките хора в семейството на актьора.

През юни Инна се омъжи за дългогодишния си партньор Евгени. На сватбата присъства и 16-годишната дъщеря на Любо Нейков – Анна, която беше шаферка. Двете братовчедки са близки, а Инна вече има опит и пред телевизионните камери с участия в сериалите „Откраднат живот“ и „Вяра, надежда, любов“.

Макар новината да донесе радост на цялата фамилия, Любо Нейков все още не е виждал бебето. Причината е свързана със семейна традиция – актьорът възнамерява да изчака изтичането на първите 40 дни след раждането и провеждането на традиционната погача.

По обичай погачата се прави за новороденото и обикновено събира близки жени, които отправят благословии към детето. След този ритуал Любо Нейков ще се срещне с най-малкия член на фамилията. По роднинска линия той е прачичо на детето, но заради близостта си с Инна в публичното пространство е наричан „дядо Любо“.