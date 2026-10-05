Новини
Любопитно »
Рая Пеева показа първи СНИМКИ на дъщеря си Леа
  Тема: Известни личности

Рая Пеева показа първи СНИМКИ на дъщеря си Леа

5 Октомври, 2026 07:21 635 1

  • рая пеева-
  • леа-
  • явор бахаров-
  • известни личности-
  • майчин дом

Актрисата сподели емоционален пост след специалния празник на момиченцето

Рая Пеева показа първи СНИМКИ на дъщеря си Леа - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Рая Пеева показа първи снимки на дъщеря си Леа. Актрисата сподели кадрите в емоционален пост в Инстаграм след специален празник, на който момиченцето е било орисано от най-близките ѝ приятелки.

„Има дни, след които душата ти е толкова пълна, че думите не стигат“, написа Пеева. Тя благодари за обичта, топлите думи и пожеланията към малката Леа, като подчерта, че жените от нейния близък кръг вече имат специално място и в живота на дъщеря ѝ.

Актрисата сподели още, че този празник я е накарал да оцени хората около себе си. По думите ѝ богатството ѝ не е в материалните неща, а в жените, които обича и които вече обичат нейното момиче. Тя определи общото преживяване като най-красивия кръг, с който може да сподели първия празник на Леа.


Рая Пеева и Явор Бахаров съобщиха на 1 август, че са станали родители на дъщеричка. При появата на детето актрисата благодари на д-р Гергана Коларова, проследила бременността ѝ, както и на д-р Гунев и медицинския екип на болница „Майчин дом“.

Тогава Пеева се обърна и към своя партньор, с когото са заедно от 10 години. Тя написа, че след дългия им съвместен път една от най-големите им мечти се е сбъднала и че с раждането на дъщеря им започва най-хубавата част от живота им.

Източник: Пловдив24


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.