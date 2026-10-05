Рая Пеева показа първи снимки на дъщеря си Леа. Актрисата сподели кадрите в емоционален пост в Инстаграм след специален празник, на който момиченцето е било орисано от най-близките ѝ приятелки.
„Има дни, след които душата ти е толкова пълна, че думите не стигат“, написа Пеева. Тя благодари за обичта, топлите думи и пожеланията към малката Леа, като подчерта, че жените от нейния близък кръг вече имат специално място и в живота на дъщеря ѝ.
Актрисата сподели още, че този празник я е накарал да оцени хората около себе си. По думите ѝ богатството ѝ не е в материалните неща, а в жените, които обича и които вече обичат нейното момиче. Тя определи общото преживяване като най-красивия кръг, с който може да сподели първия празник на Леа.
Рая Пеева и Явор Бахаров съобщиха на 1 август, че са станали родители на дъщеричка. При появата на детето актрисата благодари на д-р Гергана Коларова, проследила бременността ѝ, както и на д-р Гунев и медицинския екип на болница „Майчин дом“.
Тогава Пеева се обърна и към своя партньор, с когото са заедно от 10 години. Тя написа, че след дългия им съвместен път една от най-големите им мечти се е сбъднала и че с раждането на дъщеря им започва най-хубавата част от живота им.
Източник: Пловдив24
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