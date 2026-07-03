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Любо Нейков свалил 10 кг, за да тича с внучето (СНИМКИ)

Любо Нейков свалил 10 кг, за да тича с внучето (СНИМКИ)

3 Юли, 2026 11:15 1 499 8

  • любо нейков-
  • отслабна-
  • внуче

Почитателите на актьора са единодушни, че промяната му отива

Любо Нейков свалил 10 кг, за да тича с внучето (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Любо Нейков видимо е решил да обърне нова страница в живота си. Папараците на „Ретро“ заснеха един от най-обичаните български актьори до сградата на bTV, където бе сборният пункт с колегите му Роберт Янакиев и Луиза Григорова, преди да потеглят на поредната спирка от лятното си театрално турне, пише hotarena.net.

Любо Нейков свалил 10 кг, за да тича с внучето (СНИМКИ)
Снимка: Интернет

Това, което направи най-силно впечатление на минувачите, беше визията на Нейков.

„Отслабнал е поне с десет килограма“, коментира столичанин, разпознал актьора. Според хора от театралните среди той се е подложил на сериозна диета през последните месеци и продължава да работи върху формата си. Любо изглежда по-стегнат и уверен и очевидно се чувства по-добре в кожата си. Целта на строгия хранителен режим, на който се подложил, била главно здравословна – да държи холестерола и кръвното си в нормални граници, а също и да бъде във форма за големите събития, които предстоят за семейството му. Неговата племенница Инна, която актьорът обича като собствена дъщеря, наскоро се сгоди и чака първото си дете. Нейков ще бъде този, който ще я отведе до олтара и иска да изглежда спретнат в сватбения костюм, а след това и да има достатъчно енергия, за да тича по бъдещото внуче.

Почитателите на актьора са единодушни, че промяната му отива, стига да не стига до крайности. В социалните мрежи вече се появиха сравнения с колегата му Краси Радков, който преди години свали рязко огромно количество килограми. Част от зрителите тогава коментираха, че освен теглото си Радков е загубил и част от типичното си излъчване. Именно затова феновете на Нейков се надяват той да намери златната среда между добрата форма и образа, който публиката познава от години.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Може още

    13 2 Отговор
    Има нужда не само заради внучето.

    11:16 03.07.2026

  • 2 оня с коня

    12 1 Отговор
    А колко са в процентно съотношение с неговите килограми.
    Отишъл до тоалетна и хоп отслабнал

    11:17 03.07.2026

  • 3 Гнусен тарикат

    7 6 Отговор
    Тарикат с гнусна хипопотамска външност.

    11:21 03.07.2026

  • 4 Aлфа Bълкът

    3 3 Отговор
    Може да смените в заглавието Любо Нейков със слон...

    11:25 03.07.2026

  • 5 Стоянова...

    3 0 Отговор
    По преписани данни на Факти.бг, това внуче се родило преди 2 месеца кога се научи да сяда, кога протича?

    Коментиран от #7

    11:27 03.07.2026

  • 6 Този човек

    5 0 Отговор
    съвсем се стопи.

    11:34 03.07.2026

  • 7 мъко мисирска

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стоянова...":

    а те тук постоянно копаят дъното

    не сте ли им свикнали ? мисирките едва ли имат завършен 3 клас

    може би по добре изкуствения интелект да преписва статийте по малко грешки ще прави

    11:39 03.07.2026

  • 8 Венецуелец

    1 0 Отговор
    Моля ти се, Любо, не тичай!

    12:38 03.07.2026