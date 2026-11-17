На 17 ноември 1869 г. в Египет официално е открит Суецкият канал – водният път, който свързва Средиземно море с Червено море през Суецкия провлак. Така корабите между Европа и Азия вече не трябва да заобикалят Африка през нос Добра надежда.

Първите идеи за прокопаване на канал между двете морета се свързват още с експедицията на Наполеон Бонапарт в Египет в края на XVIII век. Първоначалните френски изчисления обаче погрешно приемат, че разликата в нивата на Средиземно и Червено море прави проекта невъзможен без шлюзове. Нови проучвания през XIX век показват, че каналът може да бъде изграден като плавателен път със свободно движение на водата.

Десет години строителство

Френският дипломат Фердинанд дьо Лесепс получава първата концесия от Саид паша през 1854 г., а строителството започва на 25 април 1859 г. Проектът е разработен с участието на австрийския инженер Алоис Негрели и е изпълнен от френската компания за Суецкия канал.

Прокопаването продължава около десет години. Управлението на Суецкия канал посочва, че по трасето са извадени около 74 милиона кубически метра земна маса. Историческите оценки за броя на жертвите сред египетските работници са противоречиви – срещат се данни от десетки хиляди до 120 000 души, но точният брой не е установен. По-нови изследвания също подчертават липсата на надеждна окончателна статистика.

На 18 август 1869 г. водите на двете морета се срещат по трасето на канала. Официалната церемония е три месеца по-късно в Порт Саид. Начело на корабната процесия е френската императорска яхта „Егъл“, на която пътува императрица Евгения. Сред приблизително 6000 гости са владетели, дипломати, писатели и представители на европейските държави.

„Великият път на народите е открит!“

Това е част от словото на монсиньор Бауер по време на церемонията, с което събитието е представено като среща между Изтока и Запада.

Каналът днес

При откриването Суецкият канал е дълъг приблизително 164 километра и е с дълбочина около 8 метра. След последвалите разширения дължината му достига 193,30 километра, максималната дълбочина е 24 метра, а ширината на водната повърхност е около 313 метра. Плавателният канал е широк между 200 и 210 метра.

Първоначално водният път е еднолентов, но разширенията и изграждането на нов канал през 2015 г. позволяват двупосочно движение в значителна част от трасето. Суецкият канал няма шлюзове – водата преминава свободно между Средиземно и Червено море.

След национализацията през 1956 г. каналът е под египетски контрол. Затварянето му след войната от 1967 г. продължава осем години, а корабоплаването е възстановено през юни 1975 г. Днес каналът се управлява от Управлението на Суецкия канал и остава ключова връзка за превоза на петрол, газ и товари между Европа, Азия и Близкия изток.

Източници: history.com, apnews.com, lemonde.fr