Маги Томова публикува снимки от почивка в Египет, на които позира прегърната с 28-годишен мъж. Кадърът е направен на борда на яхта, а според публикация на HotArena младият мъж е от Стара Загора. Името му не е посочено, а Томова не е обявила публично какви са отношенията им.
Към снимките 39-годишната участничка в третия сезон на „Ергенът“ е добавила посланието: „Някъде отвъд обикновеното“, придружено от сърце и морски емотикони. На кадъра двамата са близо един до друг и се усмихват, което предизвика спекулации за нова връзка.
След раздялата с Калоян Кънчев
Появата на Томова с по-млад мъж идва след края на връзката ѝ с Калоян Кънчев. Според HotArena отношенията им са продължили малко повече от половин година. Двамата се запознали покрай сватбата на брат му, докато Кънчев участвал в „Ергенът: Любов в рая“. Между тях имало 11-годишна разлика във възрастта.
Изданието твърди, че Кънчев е сложил край на отношенията след запознанство с 23-годишна моделка на име Поли. След раздялата Томова изтрила общите им снимки от социалните мрежи.
Новият мъж до Томова е на същата възраст, на която е бил Кънчев по време на връзката им. За разлика от предишния ѝ партньор обаче, самоличността му все още не е разкрита. Публикуваните кадри потвърждават единствено близостта между двамата по време на пътуването в Египет, но не и официално начало на връзка.
Източник: hotarena.net
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