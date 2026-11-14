„Мъжът ми гледа децата“ – но с помощта на още няколко души: интернет реагира бурно

Колко души са нужни, за да заместват една майка за кратко пътуване? Вирусно видео на създателката на съдържание Линдзи Босуей даде неочакван отговор: понякога съпругът, баба, свекърва и детегледачка.

Във видеото Босуей пита осем свои приятелки кой се грижи за децата им, докато са извън дома. Отговорите са сходни. Съпрузите остават с децата, но почти винаги разчитат и на допълнителна помощ от свои родители, от свекърви или от наета детегледачка. Клипът е гледан 3,3 милиона пъти и предизвиква спор за това кой носи основната отговорност за грижите.

„Нужни са няколко души, за да заменят една майка“, гласи най-харесваният коментар. Друг потребител пита защо един баща се нуждае от помощ, за да се грижи за собствените си деца. Дискусията бързо се превръща в разговор за разликата между това да бъдеш родител и да бъдеш смятан за „помощник“ у дома.

Пътуването е било в работни дни

Босуей уточнява във второ видео, че пътуването е било в четвъртък и петък, когато всички споменати съпрузи са били на работа. Тя добавя, че когато нейният съпруг наскоро заминал на риболов, самата тя е наела детегледачка, за да може да работи.

„След две години публикуване в TikTok научих, че хората много бързо се ядосват на бащите, без да имат цялата информация“, казва Босуей.

Това уточнение не прекратява спора. Харисън Фугман, съводещ на подкаста Two Parents And A Pod заедно със съпругата си Алекс, заема категорична позиция. „Ако съпругата ти замине за уикенда и не можеш да се справиш с децата като баща, изпускаш топката“, заявява той. Според него помощта от близки може да бъде приятна възможност за общуване с внуците, но грижите не бива да се превръщат в „огромно събитие“.

Дебатът стига до невидимия труд у дома

Икономистът и доцент в Университета на Пенсилвания Корин Лоу казва, че видеото я е изненадало, въпреки че данните за разпределението на труда са добре известни. „Жените все още вършат повече домакинска работа и полагат повече грижи за децата през уикендите. Не става дума само за работното време“, посочва тя.

Лоу определя като твърде ниска летва очакването бащата да не може сам да се грижи за децата. Създателката на съдържание Пейдж Конъл смята, че реакциите са свързани с преживяването на много жени, които не могат да заминат, без предварително да организират цяла мрежа от помощници.

Данни на Institute for Women’s Policy Research подкрепят част от този разговор. Според изследването майките прекарват 167% повече време от бащите в основни грижи за деца, тоест в дейности, посветени изцяло на тях.

Конъл обаче обръща внимание и на практическата страна. Когато тя пътува, съпругът ѝ трябва да използва отпуск, за да поеме грижите. При изчерпване на отпуска семейството наема помощ. „Хората често не искат да поставят под въпрос по-големите системни проблеми и предпочитат да се нахвърлят върху отделните хора“, казва тя.

Видеото не дава универсален отговор колко души са нужни, за да се поемат грижите за едно семейство. То обаче показа колко различно се оценява един и същ труд, когато го върши майка или баща.

Източници: yahoo.com, iwpr.org