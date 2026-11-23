Бритни Спиърс заяви, че всички мъже, с които е излизала, са ѝ казвали да си направи операция и да си присади коса, за да изглежда челото ѝ по-малко. Певицата отправи твърдението в публикация в социалните мрежи, придружена от видео, заснето в самолет.
„Всеки мъж, с когото съм излизала, ми е казвал да си направя операция и да си присадя коса, за да не изглежда челото ми толкова голямо“, написа Бритни към видеото. След това тя попита защо мъжете са „такива идиоти“ и добави, че в крайна сметка всички хора умират.
44-годишната певица не посочи кои от бившите ѝ партньори има предвид. Сред известните мъже, с които е била във връзка, са Джъстин Тимбърлейк и Джейсън Травик. Спиърс е била омъжена за Джейсън Александър, Кевин Федърлайн и Сам Асгари.
В отделна публикация Бритни Спиърс съобщи, че пътува към Великобритания, където ще работи по нова линия бижута. Тя обмисля да промени името ѝ от B Tiny, защото не иска то да бъде възприето като обидно към хора с наднормено или недостатъчно тегло.
Певицата заяви, че колекцията ще включва и японски меч. По думите ѝ той трябва да символизира сила, която позволява на жената да бъде уязвима, защото се чувства защитена.
„Мечът представлява сила, която може да позволи на една жена най-накрая да бъде уязвима и да се чувства добре в собствената си кожа. Защото се чувства защитена“, написа Спиърс.
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