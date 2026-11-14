Геймърите броят дните до GTA 6: какво трябва да знаете преди голямата премиера

Grand Theft Auto VI излиза на 19 ноември 2026 г. за PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Предварителните поръчки вече са отворени, а играчите, закупили заглавието предварително, могат да го изтеглят на конзолите си преди премиерата.

Според ABC News за инсталирането са необходими поне 210 GB свободно пространство. Rockstar Games посочва в поддръжката си, че размерът може да достигне 212 GB в зависимост от устройството. Играта ще стане достъпна в полунощ местно време на 19 ноември.

Историята се връща във Vice City

Новата част отвежда играчите във Vice City и щата Леонида – измислени версии на Маями и Флорида. В центъра на историята са Джейсън Дювал и Лучия Каминос, криминална двойка, чиито отношения са сравнени с тези на Бони и Клайд. Лучия е първата жена, която е главен персонаж в поредицата.

Според описанието на играта двамата попадат в мащабна криминална конспирация, след като лесен удар се проваля. От играчите се очаква да превключват между двамата герои и да преминават през мисии, свързани с престъпления, преследвания и сблъсъци с полицията.

Отворен свят, превозни средства и подкасти

Grand Theft Auto VI е екшън-приключенска игра от трето лице с отворен свят. Освен основните мисии, играчите ще могат да изследват града и околностите му, да шофират различни превозни средства, да скачат с парашут, да участват в улични състезания и да се изправят срещу постепенно засилваща се полицейска реакция.

„Мисля, че това е много привлекателна фантазия за бягство за много хора, а играта им дава усещане за голяма свобода“, заяви пред „GMA“ Cecilia D'Anastasio, репортер на Bloomberg за видеоигри. Освен радиостанциите с лицензирана музика, за първи път в серията ще има и подкасти, които героите ще слушат през телефоните си.

Албум с 30 композиции на френското електронно дуо Justice трябва да излезе на 11 декември. В него ще бъде включена и песента „Flower in a Hurricane“ с участието на Tame Impala, SZA и King Gizzard & The Lizard Wizard.

Цена и издания

Стандартното издание струва 80 долара, а Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition е на цена от 100 долара. По данни на Rockstar Games по-скъпата версия включва допълнителни превозни средства, оръжия, облекла и други предмети, свързани с историята на Джейсън и Лучия.

Физическите копия няма да съдържат диск. В кутиите ще има код за изтегляне, а продажбата им започна на 12 ноември, за да могат купувачите да подготвят играта предварително.

Интересът към заглавието идва повече от десетилетие след премиерата на Grand Theft Auto V през 2013 г. Take-Two Interactive съобщава, че петата част е продала 235 милиона копия, а цялата поредица е достигнала 480 милиона продажби. Sony и Microsoft потвърдиха, че GTA 6 е най-предварително поръчваната игра в историята съответно на PlayStation Store и Microsoft Store.

Играта е предназначена за пълнолетна аудитория заради насилието и представянето на криминалния свят. Rockstar Games не е обявила версия за PC или Nintendo Switch 2.

Източници: abcnews.com