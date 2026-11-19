Някои фенове на GTA 6 посрещнаха премиерата не пред работния компютър, а пред конзолата. Играчите в САЩ и Великобритания започнаха да освобождават графиците си още преди излизането на играта, а работодатели отчетоха необичаен ръст на заявките за отпуск.

Камерън Логан Кокс, 34-годишен режисьор и творчески директор в музикална компания в Канзас Сити, е написал само „GTA 6“ в молбата си за платен отпуск. „Всички знаят, че съм голям почитател на игрите. Нямахме нищо спешно, така че се получи добре“, казва той пред CBS News.

Ръст на заявките за отпуск

Данните на Gusto показват, че молбите за платен отпуск за премиерния ден са с 9% повече спрямо средното за предходните две седмици. Анализът на UKG, изготвен върху информация за около 2 милиона служители в САЩ, отчита близо 20% ръст на заявките за четвъртък.

Отделно проучване на BambooHR сред над 1500 служители показва, че 18% планират да не работят в деня на премиерата. При поколението Z делът достига 32%, а сред милениалите е 27%. Данните на компанията са съпоставени с информация от над 3,4 милиона служители в САЩ.

Половината от геймърите, които планират да си вземат почивка за премиерата на видеоигра, обмислят да се обадят по болест, вместо да заявят отпуск предварително. Във Великобритания ръстът на заявките за почивка за премиерния ден е 8,3%, а в Канада - 6,6%.

Работодатели се опитват да избегнат „празния“ ден

Някои компании избраха да не се противопоставят на интереса към играта. Логитек обяви инициатива, позволяваща на около 7000 служители да използват един платен ден за игра по избор в рамките на следващата година. Главният изпълнителен директор Ханеке Фабер заяви, че е време да бъде изоставен стереотипът, че игрите са загуба на време.

Американско армейско подразделение в Джорджия предложи четиридневен отпуск на военнослужещи, които се запишат за нов срок. Според Трета пехотна дивизия 43 от 130-те военнослужещи, отговарящи на условията, са избрали тази възможност наред с останалите стимули.

Според икономиста Виктор Матесън дори 5 милиона служители да не работят в деня на премиерата, това би представлявало около 3% от работната сила в САЩ и не би довело до сериозен икономически срив.

13 години чакане

Интересът към GTA 6 е свързан и с дългото очакване. Играта е първото основно заглавие от поредицата от 13 години насам. Преди премиерата са били изтеглени над 17 милиона предварителни копия по света според Sensor Tower.

Новото заглавие следва Лусия и Джейсън - двойка, която се опитва да се издигне в престъпния свят на измисления щат Леонида и неговия град Вайс Сити. За сравнение, Grand Theft Auto V, излязла през 2013 г., е продала над 230 милиона копия според Take-Two Interactive.

За част от играчите премиерата е планирана като кратка почивка, а за други - като цяла седмица извън работа. Така излизането на GTA 6 се превърна не само в събитие за гейм индустрията, но и в рядък случай, в който културен продукт променя работните графици на милиони хора.

Източници: cbsnews.com, apnews.com, washingtonpost.com