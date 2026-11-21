Само ден след премиерата на Grand Theft Auto VI вниманието към играта вече не е свързано единствено с виртуалния свят на Леонида и Вайс Сити. Експерти по психично здраве предупреждават, че маратонските сесии пред конзолата, липсата на сън и невъзможността да се спре навреме могат да имат последици за работата, ученето и физическото състояние.

GTA VI излезе на 19 ноември 2026 г. за PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Интересът към заглавието беше измерен и чрез проучване на GameSquare сред 1000 американски служители на пълен работен ден, които се определят като геймъри. 10% от тях са заявили, че планират да пропуснат работа заради премиерата, а други 30% обмислят да си вземат почивен ден. От хората в последната група 36% казват, че биха се обадили, че са болни, вместо да използват платен отпуск. 42% очакват да бъдат по-малко продуктивни на работното място заради играта.

Кога играенето се превръща в проблем

Психотерапевтът Джонатан Алпърт сравнява вълнението около големите гейминг премиери с нощните опашки за нови смартфони. Според него желанието да бъдеш част от събитието е разбираемо, но не трябва да измества останалата част от живота.

„Видеоигрите и социалните медии могат да бъдат чудесно разсейване от стреса в реалния живот и взаимоотношенията, но не бива да се превръщат в самия реален живот. Те не трябва да доминират, а да бъдат просто бягство“, казва Алпърт.

Американската психиатрична асоциация включва интернет игровото разстройство в раздела на диагностичния наръчник DSM-5-TR, предназначен за състояния, които се нуждаят от допълнително проучване. Сред предложените признаци са пълна обсебеност от игрите, раздразнителност при невъзможност за игра, нужда от все повече време пред екрана, неуспешни опити за ограничаване и загуба на интерес към други дейности.

Проблем може да има и когато човек продължава да играе въпреки негативните последици, лъже за времето пред конзолата или използва игрите, за да избяга от тревожност, тъга и други неприятни състояния. Според предложените критерии са необходими поне пет от деветте симптома в рамките на една година. Самото прекарване на много часове в игра не е достатъчно за поставяне на диагноза.

Липсата на сън и продължителното седене

Националният институт за сърцето, белите дробове и кръвта на САЩ посочва, че недостигът на сън може да влоши концентрацията, да забави реакциите и да затрудни вземането на решения и контрола върху емоциите. Една късна нощ не означава непременно трайна вреда, но системното лишаване от сън се свързва с раздразнителност, тревожност и по-слабо изпълнение на ежедневни задачи.

Продължителните сесии носят и физически рискове. Клиниката „Майо“ посочва болки във врата и гърба, травми от повтарящи се движения и зрителна умора. Симптомите могат да включват главоболие, сухота в очите, замъглено зрение и трудности при фокусиране. Проучване, цитирано от клиниката, установява зрителна умора при до 56% от състезателните геймъри.

Експертите препоръчват редовни прекъсвания за раздвижване, ограничаване на игровото време и достатъчно сън. Особено важно е играта да не измества работата, училището, личните отношения и останалите ежедневни дейности.