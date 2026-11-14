Каква е тайната на 36-годишния им брак? Маги и Кремена Халваджиян проговориха откровено

36 години брак, близо четири десетилетия заедно, една голяма любов и безброй житейски изпитания. Маги и Кремена Халваджиян отварят вратите към личния си свят в откровен разговор с Деси Банова-Плевнелиева за рубриката „Тук и сега“. Двамата разказват за първата среща, трудните моменти, ревността, семейните спорове и щастието да бъдат родители и баба и дядо.

Интервюто е заснето на 11 ноември - деня на Свети Мина, почитан като покровител на семейството. Само дни по-рано двамата са отпразнували 36-ата годишнина от сватбата си. А историята им започва с любов, която бързо прераства в категорично решение за общо бъдеще.

Още три месеца след началото на връзката им Маги заявява, че иска да се ожени за Кремена. „Още като я видях, си я харесах. Беше цветна, нестандартна, луда за връзване. А аз обичам нестандартните неща“, спомня си продуцентът с усмивка.

Признава, че в началото е бил доста настоятелен, докато Кремена умело е запазвала дистанция. „Нищо не искаше от мен, което ме вбесяваше. Бях свикнал да черпя приятели, да купувам разни неща, а тя не искаше нищо“, разказва той.

Днес двамата са категорични, че дългият брак няма нищо общо с идеализираната представа за любовта. Зад щастливите снимки стоят трудности, загуби, разногласия и моменти, в които двама души трябва да решат дали ще продължат напред заедно. „Бракът е любов и компромиси“, казва Маги. Кремена обаче не е напълно съгласна.

„Ако се налага да правиш кардинални компромиси, значи още отначало това не е твоят човек. Ти си го харесал такъв, какъвто е. Ако искаш да го промениш, значи трябва да потърсиш друг“, убедена е тя.

Сред най-болезнените моменти в съвместния им живот е загубата на техните бащи. Маги остава без баща едва на 20 години, а няколко години по-късно Кремена също преживява тази загуба. „Това бяха най-тежките ни моменти. На него му се наложи изведнъж да стане голям мъж. Тъкмо живеехме с радостите и забавленията на младостта и всичко се обърна“, споделя тя.

Маги признава, че преживяното го е научило да не остава прекалено дълго в миналото. „Много бързо разбрах, че съм сам и трябва да се оправям сам. Ако непрекъснато се чудиш какво би станало и какво би казал баща ти, това те дърпа назад“, разказва продуцентът.

Въпреки че Маги от десетилетия работи с едни от най-красивите и популярни жени в България, Кремена твърди, че никога не е възприемала това като заплаха за семейството им. „Ако човек е решил да тръгне нанякъде, не можеш да го спреш“, категорична е тя.

Маги пък не крие възхищението си от съпругата си. „Намерил съм най-свястната съпруга на света. Хубави жени има много, но свястна и хубава съпруга, която е толкова цветна и нестандартна - това е друго“, казва той. Двамата обаче съвсем не твърдят, че животът им е лишен от конфликти. „Караме се непрестанно. За всякакви глупости от ежедневието. Но за много важните, кардинални неща не сме се карали. В основата си гледаме в една посока“, обяснява Кремена.

С усмивка си спомнят и периодите, когато след спор тя е можела да не говори на съпруга си по 15-20 дни. С годините обаче и двамата са се научили по-бързо да преодоляват подобни моменти.

Една от най-личните теми в разговора е родителството. Кремена признава, че появата на сина им Бебо я е променила изцяло. „В момента, в който станах майка, станах абсолютно друг човек“, споделя тя.

Маги пък откровено признава, че невинаги е успявал да отделя достатъчно време на семейството заради работата си. „На сина ми скоро му казах, че е по-добър баща от мен. И това е така“, заявява продуцентът.

По думите му Бебо поставя децата си пред служебните ангажименти по начин, който самият той невинаги е успявал да постигне. Кремена го определя като работохолик, за когото професията често е била на първо място. Днес обаче най-голямата им радост са внуците.

В края на разговора Деси Банова-Плевнелиева ги предизвиква да довършат изречението: „След 36 години брак все още обичам в теб...“

Отговорът на Кремена е кратък, но категоричен. „Всичко. Защото иначе нямаше да съм тук.“

Тя посочва нестандартността, честта и достойнството на съпруга си като качествата, които продължава да цени най-силно. За Маги най-голямото богатство на Кремена е нейният необикновен поглед към света. „Тя вижда неща, които другите хора не забелязват. Аз виждам света през нейните очи, защото сме почти 40 години заедно. И това за мен е едно от най-важните и най-ценните неща“, споделя той.

А на въпроса кое е най-голямото чудо в живота им двамата се обединяват около семейството.