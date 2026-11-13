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Сузанита е категорична: търси богат и сериозен мъж
  Тема: Известни личности

Сузанита е категорична: търси богат и сериозен мъж

13 Ноември, 2026 06:20 328 13

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Певицата заяви, че финансовата стабилност и щедростта са сред водещите ѝ изисквания към бъдещ партньор

Сузанита е категорична: търси богат и сериозен мъж - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сузанита заяви, че търси богат, сериозен и целеустремен мъж, като постави финансовата стабилност и щедростта сред основните си изисквания към бъдещ партньор. Певицата разкри, че в момента няма сериозна връзка и не смята да прави компромиси с очакванията си.

„Харесвам единствено мъже, които ми дават пари и правят неща за мен“, заяви Сузанита. Думите ѝ предизвикаха реакции в социалните мрежи, тъй като тя открито свързва отношението на партньора не само с емоции и обещания, но и с конкретни материални жестове.

Какъв мъж търси певицата

Освен финансови възможности, Сузанита посочи като важни качества амбицията, стабилността и отговорното поведение. Според нея красивите думи и романтичните обещания не са достатъчни, ако не са подкрепени от действия.

Певицата уточни, че би искала да срещне човек, който има сериозни намерения и ясна посока в живота. „Бих се радвала, ако срещна сериозен и целеустремен мъж, но такива неща не се планират“, каза тя.

Сузанита е дъщеря на певеца Орхан Мурад. В изказването си тя не посочва конкретен човек, с когото има връзка, нито дава срок, в който очаква да срещне бъдещия си партньор. Засега заявката ѝ е ясна: предпочита да изчака подходящия мъж, вместо да занижава изискванията си.

Източници: marica.bg, bgdnes.bg


България
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