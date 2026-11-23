На сцената Мона говори за любовта чрез песните си, а в личния живот признава, че е готова да я допусне. 22-годишната певица заяви, че търси човек, с когото да споделя както успехите, така и трудностите си.

„Признах си, че съм готова да обичам някого другиго освен семейството и феновете ми“, каза Мона пред Деси Банова-Плевнелиева в интервю за Нова телевизия.

Певицата обаче поставя и ясно условие към бъдещия си партньор. Той трябва да разбира и уважава професионалните ѝ ангажименти, тъй като кариерата заема голяма част от ежедневието ѝ. Самата Мона казва, че е готова и на компромиси, защото според нея една връзка трудно може да се развива без взаимно разбиране.

Желанието за връзка присъства и в дебютния албум на певицата. Мона е вплела темата за любовта в песните си и вярва, че музиката може не само да предава емоции, но и да сбъдва лични мечти. Албумът „Жива“ включва осем песни и беше представен през октомври 2026 г.

Натовареният график е една от причините личният ѝ живот да остава на заден план. Само за няколко месеца Мона е изминала около 14 000 километра заради концерти, участия и пътувания. Кариерата ѝ получава допълнителен тласък след участието във финала на националната селекция за „Евровизия“.

Преди музиката да се превърне в професионален път, Мона е имала друга представа за бъдещето си. Като ученичка в природо-математическата гимназия в Кюстендил тя е мечтаела да стане мениджър на моден бранд. Изучавала е компютърни науки и английски език, а по-късно е записала „Реклама“ в университета.

Днес певицата съчетава съвременна визия с български фолклор и определя себе си шеговито като „джен зи леля“. Харесва широки дънки и следи модните тенденции, но пази силна връзка с традициите. Сред нещата, към които има специално отношение, са традиционните престилки.

Когато търси спокойствие, Мона се връща в къщата на баба си и дядо си, където се чувства близо до семейството и корените си. Сред любимите ѝ домашни ястия е баницата със спанак или лук. Особено важен за нея остава споменът за прабаба ѝ Невенка, с която е прекарала 11 години.