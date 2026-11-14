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Ким Кардашиян впечатли с ретро колекция бельо и събра над милион харесвания

Ким Кардашиян впечатли с ретро колекция бельо и събра над милион харесвания

14 Ноември, 2026 21:08 774 9

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Снимките бързо привлякоха вниманието на последователите ѝ в Instagram

Ким Кардашиян впечатли с ретро колекция бельо и събра над милион харесвания - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Риалити звездата и дизайнер Ким Кардашиян представи новата колекция на своя бранд за бельо с необичайна коледна фотосесия, вдъхновена от ретро естетиката.

Вместо да заложи на традиционната визия за подобен тип рекламна кампания, половинката на пилота от Формула 1 избра стил, който връща почитателите години назад във времето. Нестандартната концепция явно е намерила добър отзвук сред нейната огромна аудитория в социалните мрежи.

Снимките бързо привлякоха вниманието на последователите ѝ в Instagram. Публикацията събра около 1,1 милиона харесвания, а профилът на Кардашиян е следван от приблизително 343 милиона души.



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