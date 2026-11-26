Пътуването до Южна Корея, замислено като обиколка на модерни козметични процедури, се превърнало в хотелски престой за Клои и Ким Кардашиян. В нов епизод на подкаста си „Khloé in Wonder Land“ Клои разказа пред Ла Ла Антъни, че двете сестри са се върнали с лица, които самата тя описа като „обезобразени“.

„Правихме всичко. Аз и Ким се върнахме обезобразени, а ти се върна красива. Полетът направи нещата още по-зле“, каза Клои на Антъни. По думите ѝ Ким изглеждала „като анимационния герой Стюи от „Семейния тип““.

Пътуването се е състояло през август 2025 г. Клои не назова конкретните процедури, но обясни, че тя и Ким са искали да изпробват различни методи за подмладяване и възстановяване на кожата. Според разказа ѝ двете са се доверили на лекарите чрез преводач, без да са напълно сигурни какво точно ще бъде направено.

„Ако някой попита, не знаем какво са ни направили, защото просто се доверихме на лекарите“, каза Клои. Тя добави, че след като легнали на процедурните маси, неведнъж се питали дали извършеното е било точно това, за което са се съгласили.

„Още в първия ден съсипахме лицата си и просто седяхме в хотелската стая“, разказа тя. Ла Ла Антъни потвърди, че групата не е могла да напуска хотела заради външния си вид. Освен трите жени в пътуването е участвала и специалистката по козметични процедури Ванеса Лий.

Клои Кардашиян разказа, че Крис Дженър се разплакала, когато видяла лицето на Ким, и попитала дали дъщеря ѝ не го е „съсипала“ завинаги.

Клои заяви, че ефектите не са били постоянни. „Радвам се, че всичко се върна на мястото си“, каза тя, като въпреки случилото се определи пътуването като забавно и добави, че би го повторила.

Ким Кардашиян по-рано сама показа части от престоя в Южна Корея. На публикувани снимки тя е с лента по веждите и линията на косата, а на друг кадър се вижда процедура с инжектиране на тъмна течност в ръката ѝ. Тя не е уточнила публично всички процедури, които е направила по време на пътуването.

Клои от години говори открито за козметичната поддръжка на външния си вид. Тя е потвърждавала, че е претърпяла операция на носа и използва ботокс, филъри, лазерни процедури и други нехирургични методи. В случая с пътуването до Южна Корея обаче сестрите не посочват кои точно интервенции са предизвикали временната промяна във външността им.