Верушка, едно от първите лица на световната мода, е починала на 24 ноември в Берлин на 87-годишна възраст. Новината е потвърдена от германската агенция ДПА, която се позовава на близки до семейството. Причината за смъртта не е обявена.

Родена като Вера Готлибе Анна графиня фон Лендорф-Щайнорт на 14 май 1939 г. в Кьонигсберг, Източна Прусия, тя се превръща в международна звезда през 60-те години. Под името Верушка тя работи с фотографи като Ричард Аведон, Ървинг Пен и Хелмут Нютън, а американското издание на списание „Vogue“ я поставя 13 пъти на корицата си. В разцвета на кариерата си моделът е сред най-високоплатените в света и е получавал до 10 000 долара на ден.

Една сцена във „Фотоувеличение“

Модната слава на Верушка излиза далеч извън страниците на списанията. През 1966 г. тя се появява като себе си във филма „Фотоувеличение“ на италианския режисьор Микеланджело Антониони. Кратката сцена с нейно участие се превръща в един от емблематичните моменти на киното от 60-те години и затвърждава образа ѝ на жена, която едновременно представя и разширява границите на модната индустрия. По-късно тя участва и във филма „Казино Роял“ от 2006 г.

Верушка не остава само модел. През 70-те години постепенно се отдалечава от традиционния моден бизнес и насочва вниманието си към фотографията и визуалното изкуство. В съвместни проекти с фотографа Франко Рубартели и художника Холгер Трилч тя използва бодиарта, за да превръща собственото си тяло в променящ се художествен образ.

Семейна история, белязана от съпротивата

Животът ѝ е свързан и с една от най-тежките страници в германската история. Баща ѝ Хайнрих фон Лендорф-Щайнорт е екзекутиран от нацисткия режим заради участието си в съпротивата и заговора от 20 юли 1944 г. След ареста му Верушка и семейството ѝ са преследвани.

„Ние скърбим за една изключителна жена, за сестрата на Катарина и за художничка, която от самото начало остави своя отпечатък върху нашата къща“, се казва в изявление на близките ѝ, цитирано от ORF.

Верушка остава в историята като модел, който превръща професията от представяне на дрехи в самостоятелна артистична роля. Нейният образ продължава да присъства едновременно в архивите на модата, историята на киното и развитието на бодиарта.