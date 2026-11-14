Марс и Юпитер се срещат в утринното небе на 15 ноември

Рано сутринта на 15 ноември Марс и Юпитер ще изглеждат необичайно близо един до друг в небето. Двете планети ще бъдат разделени от приблизително 1,2 градуса – малко повече от два видими лунни диаметъра – и ще могат да се наблюдават без специална техника при ясно време.

Най-подходящият момент за наблюдение е около 5:30 ч., когато планетите ще се намират високо над южния хоризонт. При открит изглед към южната част на небето явлението ще може да се проследи дори от прозорец с южно изложение. Наблюденията ще бъдат възможни до зазоряване, преди небето да започне да изсветлява.

Юпитер ще бъде по-яркият от двата обекта, с видима звездна величина около -2,1 и белезникав цвят. Марс ще се вижда по-слабо, с яркост около 0,7 и характерен оранжево-червен оттенък. Двете планети ще бъдат в района на съзвездието Лъв, близо до Регул – най-ярката звезда в него.

Астрономическото списание Astronomy посочва, че на 15 ноември Марс ще бъде на около 1,2 градуса северно от Юпитер. Американското издание Space също препоръчва наблюдение в часовете преди изгрев, когато двете планети ще споделят едно зрително поле при използване на бинокъл.

С бинокъл двете планети ще могат да се наблюдават едновременно в едно зрително поле. Телескопът ще разкрие облачните пояси на Юпитер, а при подходящи условия – и Голямото червено петно върху диска му. В близост до планетата ще могат да се търсят четирите най-големи нейни луни: Йо, Европа, Калисто и Ганимед.

Ако небето е облачно на 15 ноември, наблюдението може да бъде направено и на следващата сутрин. На 16 ноември Марс и Юпитер отново ще изглеждат на около 1,2 градуса един от друг, преди постепенно да започнат да се отдалечават видимо в небето.

Източници: bgnes.bg, space.com, astronomy.com