В метеорита NWA 8171 са открити първите идентифицирани зърна гранат в проба от Марс. Минералът е разновидността андрадит и се намира във фрагмент с размери около 0,8 на 0,5 милиметра – по-малък от маково семе, информира sciencealert.com.

Находката е направена при повторен анализ на необичаен участък от метеорита, който се съхранява в колекцията на Кралския музей на Онтарио. Първоначално учените са смятали, че става дума за пироксен – често срещан минерал в метеоритите.

„Този малък участък от метеорита изглеждаше наистина интересен, а химичният му състав беше малко необичаен. Първоначално предположихме, че е пироксен, но решихме да го разгледаме отново“, казва планетарният геолог Таня Кизовски от университета „Брок“ в Канада.

Последвалите изследвания с Раманова спектроскопия, електронна дифракция и електронен микроскоп потвърждават, че минералът е андрадит. За разлика от наситеночервените гранати, познати от бижутата, тази разновидност често има жълтеникавозелен или маслинен оттенък и лесно може да бъде сбъркана с други минерали.

Малък фрагмент с голяма геоложка история

NWA 8171 е базалтова реголитна брекча – скала, съставена от различни фрагменти, събрани и споени при древни удари на повърхността на Марс. Метеоритът е открит през 2013 г. в пустинята Сахара и е един от 18-те фрагмента, свързани с едно и също падане. Най-известният от тях е NWA 7034, наричан „Черната красавица“.

Тази особеност прави находката едновременно ценна и трудна за тълкуване. В брекчата могат да попаднат материали от различни места, а самият фрагмент с андрадит може да е образуван в различна геоложка среда от останалата част на метеорита.

Изследването показва, че част от пироксените в скалата имат химичен състав, съответстващ на марсиански стойности. Това подкрепя възможността минералът да е свързан с Марс, но не доказва окончателно, че андрадитът се е образувал там.

Марсиански произход или чужд фрагмент

На Земята гранатът често се образува при висока температура и налягане или при взаимодействие с горещи флуиди. Според Кизовски подобни условия на Марс може да са създадени при удар на метеорит, при издигане на магма в кората или при съчетание на двата процеса.

„Това откритие ще разшири познанията ни за геоложките процеси, възможни на тази планета“, казва Кизовски. По думите ѝ новият тип скала може да даде информация за промените на Марс и за древната среда, в която са се образували гранатът и свързаните с него минерали.

Учените не изключват и друга възможност – фрагментът да е дошъл от друго небесно тяло, да е попаднал на Марс и по-късно да е бил включен в реголитната брекча.

За да разреши въпроса, екипът планира да изследва изотопните съотношения в минерала. Ако те съвпаднат с тези на други марсиански минерали, това ще бъде силен знак, че андрадитът се е образувал на Червената планета.

„Находката добавя ново измерение към разбирането ни за геологията на Марс и отваря нов прозорец към еволюцията на нашия планетарен съсед“, казва планетарният учен Джеймс Дарлинг от университета в Портсмут.