Откриха гигантска планета, но тя мистериозно изчезна: учените разкриха причината

Една екзопланета на около 1000 светлинни години от Земята постепенно изчезна от полезрението на космическия телескоп TESS. Става дума за TOI-2535 b – газов гигант от типа „горещ Юпитер“, който обикаля своята звезда за 8,236 дни.

Планетата не е била видима пряко. Астрономите са я засичали по транзитите – моментите, в които тя преминава пред звездата си и временно намалява нейната яркост. TESS е наблюдавал системата между април 2019 г. и март 2026 г., но в края на този период сигналът е изчезнал.

Наблюденията показали, че промяната не е внезапна. Преминаванията на TOI-2535 b започнали да се случват до шест часа по-рано или по-късно от очакваното. Едновременно с това транзитите ставали по-кратки и по-слаби, докато през 2026 г. телескопът вече не регистрирал планетата пред звездата.

Планетата не е изчезнала физически

Според екипа от Калифорнийския университет в Лос Анджелис най-вероятното обяснение е гравитационното влияние на друга планета, която все още не е наблюдавана. Нейната орбита вероятно е наклонена спрямо тази на TOI-2535 b. Взаимното привличане променя ориентацията на двете орбити и постепенно извежда газовия гигант извън линията, по която го наблюдаваме от Земята.

„Орбитата на планетата се накланя толкова бързо, че транзитът ѝ изчезна, докато го наблюдавахме“, казва Самюел Йи, водещ автор на изследването и постдокторант в UCLA. По думите му това е най-екстремният известен пример за силно взаимодействие между две планети.

Научният модел сочи, че невидимият съсед вероятно е планета с маса поне колкото Сатурн и може да се намира в или близо до орбитален резонанс с TOI-2535 b. Това означава, че периодите на обикаляне на двете тела са свързани по начин, който усилва гравитационното им влияние.

Следващото преминаване ще е след десетилетия

Изследователите изчисляват, че TOI-2535 b може отново да премине пред звездата си след около 30–50 години. Ненаблюдаваният ѝ съсед може да стане видим по-рано, ако орбитата му го изведе в подходящо положение спрямо Земята.

Случаят има значение и за разбирането на „горещите Юпитери“ – газови гиганти, които се намират необичайно близо до звездите си. Според учените взаимодействието между планетите подсказва, че TOI-2535 b може да е мигрирала бавно навътре към звездата заедно с другото тяло, вместо да е била изхвърлена към близка орбита след единично силно сближаване.

Резултатите са публикувани в The Astrophysical Journal Letters.

Източници: phys.org, space.com