Наум Шопов и Теа Минкова очакват второ дете?

Наум Шопов и Теа Минкова може да очакват второ дете. Информацията е публикувана от „Марица“, която се позовава на Intrigi.bg и източници, близки до двойката. До момента Шопов и Минкова не са потвърдили публично предполагаемата бременност.

Ако новината се потвърди, дъщеря им Амая ще стане по-голяма сестра. Според цитираните от Intrigi.bg източници именно очакваното попълнение в семейството стои зад решението на Наум Шопов да се оттегли от ролята на водещ на „Ергенът“ след пет сезона.

На 14 октомври Шопов обяви, че няма да води шестия сезон на риалити формата. „Дойде време да се разделим“, написа той в публикация, с която се сбогува с предаването. В нея водещият благодари на екипа и пожела успех на новите участници, без да посочи причината за решението си.

В същия ден bTV съобщи, че снимките на шестия сезон ще се проведат в Южна Африка. Така приключва петгодишният ангажимент на Шопов към предаването. Той беше представен като негов водещ през септември 2021 г., а първият сезон с негово участие започна през февруари 2022 г.

Пътуванията за снимките на „Ергенът“ през годините са били свързани и със семейни пътувания. През 2023 г. Теа Минкова разказа, че е придружила Наум до Бодрум заедно с дъщеря им Амая, тъй като предишната раздяла със семейството била трудна за всички.

По-късно Минкова започна да участва и в съпътстващото съдържание на предаването. На Родос тя и Шопов снимаха онлайн поредицата към третия сезон и разговаряха с отпадналите участнички. През януари 2026 г. тримата отново пътуваха заедно – този път до Шри Ланка, където се снима петият сезон.

Засега няма официално потвърждение, че Теа Минкова е бременна. Не е обявено и кой ще бъде водещ на шестия сезон на „Ергенът“.

Източници: marica.bg, mirogled.com, mad.tv