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Актьорът Eмил Марков е четвъртият Предател в „Traitros: Игра на предатели“

Актьорът Eмил Марков е четвъртият Предател в „Traitros: Игра на предатели“

14 Ноември, 2026 20:36 375 1

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Сутринта в Двореца на тайните започна с ново „убийство“

Актьорът Eмил Марков е четвъртият Предател в „Traitros: Игра на предатели“ - 1
Снимка: bTV
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Самоличността на четвъртия таен Предател в „Traitors: Игра на предатели“ по bTV вече е известна. Актьорът Емил Марков бе избран с разговор по телефона от водещия Владимир Карамазов и се присъедини към вече известните „трейтъри“ – Милен Керемедчиев, Нанси Карабойчева и Крис Макаров по време на втория им таен конклав. „Играта е пълна с неочаквани обрати. Но вярвам, че ще се справя“, сподели Марков, след като разбра, че ще е сред участниците, които ще дърпат конците във втория сезон на играта.

Сутринта в Двореца на тайните започна с ново „убийство“. След втория таен конклав на Предателите стана ясно, че от играта е отстранен Йордан Крачунов.

На последвалата кръгла маса основните подозрения се насочиха към Мария Чакърдъкова. Наум Шопов бе сред най-активните в обвиненията срещу нея, а въпреки несъгласието на Стоян и Михаела, певицата получи 12 гласа и напусна играта.


България
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