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Коледните пости започват: какви са правилата

Коледните пости започват: какви са правилата

15 Ноември, 2026 08:17 706 7

  • рождественски пост-
  • коледни пости-
  • бъдни вечер-
  • православие-
  • духовен пост

Рождественският пост продължава до Бъдни вечер – 24 декември. Освен от определени храни вярващите са призовани към молитва, покаяние и въздържание от лоши постъпки

Коледните пости започват: какви са правилата - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Рождественският пост започва на 15 ноември и продължава до Бъдни вечер – 24 декември. През този период православните християни се въздържат от месо, мляко, млечни продукти и яйца.

Риба се разрешава с изключение на първата и последната седмица от поста, както и в сряда и петък. Така хранителният режим се променя в зависимост от дните и периода до Рождество Христово.

Според християнската традиция отказът от определени храни няма смисъл, ако не е придружен от духовно въздържание. Целта е да се засилят молитвата, стремежът към общуване с Бога и покаянието, както и отказът от лоши постъпки.

Свети Йоан Златоуст свързва смисъла на поста с отношението към другите. „Каква е ползата да не ядеш месо, а да „ядеш“ ближния си“, гласи неговото предупреждение.

Хората, които се подготвят за изповед и причастие, трябва предварително да уточнят с изповедника си начина и степента на постене. Това се отнася особено за възрастните хора, хората с хронични заболявания, подрастващите, бременните и кърмачките.

За тези групи е препоръчителна и консултация с лекар. Постът приключва на 24 декември – Бъдни вечер, преди празника Рождество Христово.


България
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