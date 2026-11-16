Коледните пости започнаха: какви са правилата през 2026 г

Коледните пости, наричани още Рождественски пост, започнаха на 15 ноември и ще продължат до 24 декември включително. Те са 40-дневен период на подготовка за Рождество Христово и са вторият по продължителност пост в православния календар след Великия пост.

Според Българската православна църква Рождественският пост е по-малко строг от Великия и Богородичния пост и е сходен с Петровия. От менюто се изключват месото, млякото, млечните продукти и яйцата, но правилата се променят в различните етапи на поста.

Кога се разрешава риба

През първата седмица – от 15 до 21 ноември – се консумира растителна храна с олио. На 21 ноември, когато православната църква отбелязва Въведение Богородично, традиционно се разрешава и риба.

В периода от 22 ноември до 19 декември, с изключение на сряда и петък, се разрешават безгръбначни животни – охлюви, миди, октоподи и други. Риба се допуска отново на 6 декември, Никулден.

Последните пет дни – от 20 до 24 декември включително – са с по-ограничен режим. Тогава се консумира само растителна храна с олио, а на Бъдни вечер постната трапеза традиционно включва ястия като боб, сарми, пълнени чушки, тиквеник, ошав и орехи.

Постът не е само промяна в храненето

Църквата разглежда въздържанието от определени храни като част от по-широка духовна подготовка за Рождество Христово. Тя включва молитва, покаяние, добри дела и стремеж към отказ от гняв, завист и конфликти.

„Каква е ползата да не ядеш месо, а да „ядеш“ ближния си?“

Тези думи на свети Йоан Златоуст са цитирани от Българската национална телевизия в материал за началото на поста. Смисълът им е, че хранителното въздържание не се отделя от отношението към другите хора.

За хората, които се подготвят за изповед и Свето причастие, Българската православна църква препоръчва предварително да уточнят с изповедника си начина и степента на постене. Болните и хората с хронични заболявания трябва да съобразят режима си и с лекарска препоръка. Това се отнася и за случаите, когато строгото въздържание може да създаде риск за здравето.

Коледните пости приключват на 24 декември, Бъдни вечер. На 25 декември православните християни празнуват Рождество Христово.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg