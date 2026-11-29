В италианския дом бъдникът влиза в огнището на Бъдни вечер. Големият дънер трябва да тлее през следващите дванадесет нощи – до Богоявление, а неизгорелите му части се пазят като символ на здраве, плодородие и защита от мълнии.

Традицията е сред най-старите коледни обичаи на Апенините и се смята, че датира най-малко от XI век. Тя не е само италианска – среща се в различни части на Европа, от Скандинавия и Великобритания до Балканите и Иберийския полуостров. В България и Сърбия бъдникът традиционно е от дъб, докато в Северна Италия предпочитат хвойната, а на юг – бука.

Вино, монети и три панетона в Ломбардия

В Ломбардия коледният дънер е познат като „дзоко“. В миналото стопанинът го поръсвал с вино, поставял върху него монети и произнасял молитва в прослава на Светата Троица. Ако от виното останело, то се изливало върху дървото.

Ритуалът включвал и разрязването на три панетона – празнични козунаци със стафиди и бадеми. Едно парче се запазвало за цялата следваща година, защото му се приписвали лечебни и чудотворни свойства.

Песни и игри край огнището

В Тоскана, край Арецо, обичаят се изпълнявал с молитва:

„Нека дървото се радва – утре е денят на хляба...“

След това деца с превързани очи удряли дървото с железни щипци, а като награда получавали сладкиши и подаръци. Останалите членове на семейството пеели песента „Аве Мария на пъна“.

В Източна Сицилия, особено около вулкана Етна, дънерът е известен като „Дзуку“. Там той традиционно се поставял в основата на пирамида, изграждана по площадите от събрани в горите дърва. Пирамидата се запалвала вечерта на 24 декември след благословия от свещеник и преди среднощната коледна литургия.

Огънят превръщал дънера в център на празничното събиране. Хората се събирали около пламъците, разменяли си коледни пожелания и се сгрявали в нощта на Рождество Христово.

От древен обичай до коледен десерт

Произходът на бъдника се свързва и с предхристиянски представи за слънчевата светлина, топлината и плодородието. В християнската традиция огънят се тълкува като символ на светлината и като средство за сгряване на Младенеца Исус.

С времето обичаят се променя, но не изчезва. В Италия той остава жив най-вече в планинските райони и често се пази като празничен ритуал за настроение. А на италианската коледна трапеза присъства и неговият сладък двойник – „шоколадовият бъдник“.

Източници: trud.bg