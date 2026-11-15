Пол Маккартни влезе в клуба на милиардерите

На 84 години Пол Маккартни продължава да пише песни, да излиза пред публика и да увеличава състоянието си. Според оценка на „Форбс“ богатството му вече достига 1,4 млрд. долара, което го поставя на трето място сред най-богатите музиканти в света. Пред него са Джей Зи и Тейлър Суифт.

Състоянието на Маккартни не се дължи само на десетилетия хитове и разпродадени концерти. Съществена част от финансовата му империя е свързана с MPL Communications — музикалната издателска компания, която той основава през 1969 г.

Чрез нея Маккартни управлява правата върху собствената си музика, както и върху произведения на други автори. В каталозите ѝ има песни на Бъди Холи, музика от бродуейски продукции и популярни стандарти. Към това се прибавят приходите от наследството на „Бийтълс“, авторските права, концертната дейност, недвижимите имоти и колекцията му от произведения на изкуството. Така песни, създадени преди повече от половин век, продължават да носят доходи.

Следващият голям момент за Маккартни ще бъде на 29 януари 2027 г. Тогава той и Ринго Стар ще участват в благотворителния концерт VetsAid в MGM Grand Garden Arena в Лас Вегас. Събитието е организирано от китариста на „Ийгълс“ Джо Уолш и набира средства за организации, подпомагащи американски ветерани и техните семейства.

Последната обща сценична поява на двамата оцелели членове на „Бийтълс“ беше през декември 2024 г. в лондонската зала O2. Тогава Стар изненадващо се присъедини към Маккартни за изпълнения на „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ и „Helter Skelter“.

Пол е много повече от човек, с когото съм свирил в една група. Ние преминахме заедно през нещо, което малцина могат да разберат — от малките клубове и безкрайните репетиции до световната слава, която промени живота ни завинаги.

Думите са на Ринго Стар, който нарича Маккартни „брата, когото не съм имал“. Двамата продължиха музикалното си партньорство и в студиото. Стар участва в песента „Home to Us“ от новия албум на Маккартни.

Историята на Маккартни започва на 18 юни 1942 г. в Ливърпул. Като тийнейджър той среща Джон Ленън, а по-късно заедно с Ленън, Джордж Харисън и Ринго Стар превръща „Бийтълс“ в световен феномен.

Маккартни е една от основните творчески сили на групата и съавтор на песни като „Yesterday“, „Hey Jude“, „Let It Be“, „Eleanor Rigby“ и „The Long and Winding Road“. След разпадането на „Бийтълс“ през 1970 г. той създава „Уингс“, а след това продължава със солова кариера, класически произведения, музика за кино и сътрудничества с музиканти от различни поколения.

На 29 май 2026 г. излезе „The Boys of Dungeon Lane“ — първият му нов солов албум от повече от пет години. В него Маккартни се връща към детството си в следвоенен Ливърпул, към семейството, улиците край река Мърси и годините преди светът да чуе за бийтълманията.