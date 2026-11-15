Вълчица нападна две деца на почивка в Гърция – започна издирване с дронове

Гръцки екипи издирват с дронове вълчица, свързвана с нападения срещу две деца от Сърбия в района на курортното селище Неос Мармарас на полуостров Халкидики. Единият инцидент е станал през лятото на 2025 г., а другият през септември 2026 г.
Животното е наречено Аспазия. Предполага се, че то е част от двойка вълци, обитаваща планината Итамос над Неос Мармарас. Мъжкият екземпляр вече е заловен.
Вълчицата се е приближавала до населеното място
Според гръцката обществена телевизия ЕРТ вълчицата през последния период често е слизала към населеното място. На животното се приписват нападения срещу кучета и котки в района.
С настъпването на есента движенията на Аспазия са се ограничили основно до гористата местност и планинските части над курорта. Това затруднява издирването, тъй като вълчицата по-рядко се появява край къщите и улиците.
Специалистите, които участват в акцията, смятат, че животното не проявява типичната предпазливост на див вълк към хората. По данни на ЕРТ то се движи без особен страх при човешко присъствие. Екипите използват дронове, за да наблюдават терена и да установят подходящ момент за залавяне.
Планират преместване във Флорина
Очакването е следващата поява на Аспазия край Неос Мармарас да позволи на специалистите да я заловят. Планът е тя да бъде транспортирана до центъра за диви животни на организацията „Арктур“ във Флорина.
В същия център вече са настанени други вълци, свързвани със случаи на нападения срещу хора в Солун и планината Парнита край Атина. Към момента издирването на Аспазия продължава, а залавянето ѝ остава следващата цел на екипите.
Източници: ertnews.gr
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