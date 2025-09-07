Новини
Мирела от "Игри на волята" показа зашеметяваща фигура от Гърция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Танцьорката се разходи по гръцките плажове, за да упражнява новото си хоби - фотографията

Мирела от "Игри на волята" показа зашеметяваща фигура от Гърция (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Красавицата Мирела от четвъртия сезон на „Игри на волята“ зарадва последователите си с горещи кадри от Халкидики, Гърция.

Половинката на актьора и продуцент Юлиан Костов позира по бикини върху скалите край морето, демонстрирайки перфектна форма и секси извивки и неустоим чар.

Публикация, споделена от Mirela Ilieva (@mirellailievaa)

„Първи ден в Гърция и първи ден на камерката ми. Все още я изучавам, но до края на почивката се надявам да правя топ снимките“, пише танцьорката към част от кадрите, споделяйки и ентусиазма си от новото хоби.

Феновете ѝ бързо заляха профила ѝ с комплименти и похвали за формата и за това, че е естествена и жизнерадостна. "Много слънчева и винаги усмихната, определно си личи това, че просто си на правилното място с правилните хора в житейския си път.", "Колко е хубаво, че все още се намират естествено красиви (че и талантливи) жени. Да не забравим как изглеждат", гласят някои от позитивните коментари към снимките на Мирела, докато други пък се интересуват повече от вида камера, който си е взела.


