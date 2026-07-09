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"Ролинг Стоунс" представиха 25-ия си албум със светлинно шоу с дронове в Лондон (ВИДЕО)

"Ролинг Стоунс" представиха 25-ия си албум със светлинно шоу с дронове в Лондон (ВИДЕО)

9 Юли, 2026 18:31 465 1

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Мик Джагър изрази желанието си да успеят да направят турне за новия албум

"Ролинг Стоунс" представиха 25-ия си албум със светлинно шоу с дронове в Лондон (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

„Ролинг Стоунс“ отбелязаха предстоящото излизане на новия си студиен албум „Foreign Tongues“ с мащабно светлинно шоу с дронове над река Темза в Лондон. В небето бяха изобразени знакови символи на групата, включително прочутото лого с устните и езика, което от десетилетия е сред най-разпознаваемите емблеми в рок музиката. Албумът излиза официално на 10 юли 2026 г.

„Foreign Tongues“ е 25-ият студиен албум на британската група и идва по-малко от три години след „Hackney Diamonds“, който донесе на „Стоунс“ ново признание в късния етап от кариерата им. Предишният албум беше отличен с „Грами“ и подкрепен от турне в Северна Америка през 2024 г.

Новият запис включва 14 песни и е продуциран от Андрю Уат, който работи с групата и по „Hackney Diamonds“. Сред гост-музикантите са Пол Маккартни, Робърт Смит от The Cure, Чад Смит от Red Hot Chili Peppers и Стив Уинууд. В някои публикации се посочва и участие на Бруно Марс.

Особено внимание привлича участието на покойния Чарли Уотс. Барабанистът, който почина през 2021 г., присъства посмъртно в албума чрез записи, направени преди смъртта му. Според ревю на Associated Press той се чува в песента „Hit Me in the Head“, което превръща парчето в един от най-емоционално натоварените моменти в проекта.

Мик Джагър описва записите като интензивни студийни сесии в лондонското Metropolis Studios. По думите му групата е работила бързо и концентрирано върху 14-те песни, като атмосферата в студиото е помогнала да се запази усещането за живо изпълнение.

Албумът разширява линията, започната с „Hackney Diamonds“: класически китарен рок, блус, кънтри влияния, по-груби пънк елементи и текстове, които отразяват остаряването, любовта, разочарованието и съвременната политическа среда. The Guardian определя „Foreign Tongues“ като още един силен късен албум в кариерата на групата, а Associated Press отбелязва, че записът показва енергия и творческа устойчивост, рядко срещани при музиканти с подобна дълга история.

Сред най-коментираните колаборации е участието на Пол Маккартни. Мик Джагър разказва, че песента, в която бившият бийтълс свири бас, изисквала директен и „претоварен“ звук, близък до пънк естетиката. Маккартни вече работи със „Стоунс“ и в „Hackney Diamonds“, където участва в „Bite My Head Off“.

Появата на „Foreign Tongues“ отново поставя „Ролинг Стоунс“ в центъра на световната рок сцена повече от шест десетилетия след създаването на групата. Мик Джагър и Рони Ууд вече заявиха, че се надяват албумът да бъде подкрепен с турне, макар че засега няма официално потвърдени дати.


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