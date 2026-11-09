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Слънцето е произвело 29 изригвания за едно денонощие

Слънцето е произвело 29 изригвания за едно денонощие

9 Ноември, 2026 11:44 491 4

  • слънчеви изригвания-
  • слънчева активност-
  • слънчеви петна-
  • космическо време-
  • астрономия

Всички събития са произлезли от една група слънчеви петна с номер 4566, разположена в центъра на видимия диск

Слънцето е произвело 29 изригвания за едно денонощие - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Слънцето изравни рекорда за най-много изригвания за едно денонощие през XXI век. На 7 ноември са регистрирани 29 събития, съобщи Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания „Лебедев“ и Института по слънчево-земна физика към Руската академия на науките.

„Двадесет и девет слънчеви изригвания официално са регистрирани на Слънцето на 7 ноември при отчитане на денонощието по московско време“, се посочва в съобщението на лабораторията. Според глобалния каталог на Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ това е най-високият дневен показател поне от 2000 г. насам.

Всички събития са от една активна област

Необичайното при последния рекорд е, че всичките 29 изригвания са произлезли от една и съща група слънчеви петна с номер 4566. Тя се е намирала в централната част на видимия слънчев диск, което прави активността ѝ особено забележима при наблюденията.

Същият брой изригвания е отчетен два пъти по-рано през XXI век — на 5 май 2022 г. и на 10 декември 2024 г. В тези случаи събитията са били разпределени между няколко активни центъра, докато на 7 ноември цялата регистрирана активност е била съсредоточена в област 4566.

Изригванията са били от класове C и M. Класът M е по-мощният от двата и може да предизвика радиосмущения и промени в космическото време. На 7 ноември са регистрирани три изригвания от клас M — M1.2, M1.4 и M1.9, според Института по приложна геофизика.

Активността продължава

Слънчевата активност не е приключила с рекордния ден. На 8 ноември са регистрирани още три изригвания от клас M — M1.7, M1.2 и M1.1. Те са били свързани със същата активна област 4566.

Въпреки поредицата от изригвания, към сутринта на 9 ноември не е отчетена магнитна буря. Специалистите продължават да наблюдават групата слънчеви петна, тъй като тя остава активна и може да произведе нови изригвания.

Източници: telegraph.bg, interfax.ru, fontanka.ru


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УдоМача

    1 0 Отговор
    Следва и едно голямо и се връщаме в каменната ера, където ни е мястото! :)

    11:48 09.11.2026

  • 2 Ццц

    0 1 Отговор
    Само Киев е по-активен от слънцето в момента! Там гърми 30 пъти само до обед! Следобед като се събудят и от ПВО-то става още по-страшно!

    Коментиран от #3

    11:50 09.11.2026

  • 3 nъц пъц

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ццц":

    май май пуканати гърми громче

    11:55 09.11.2026

  • 4 Гост

    0 0 Отговор
    ГЛУПОСТИ.

    12:24 09.11.2026