Слънцето е произвело 29 изригвания за едно денонощие

Слънцето изравни рекорда за най-много изригвания за едно денонощие през XXI век. На 7 ноември са регистрирани 29 събития, съобщи Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания „Лебедев“ и Института по слънчево-земна физика към Руската академия на науките.
„Двадесет и девет слънчеви изригвания официално са регистрирани на Слънцето на 7 ноември при отчитане на денонощието по московско време“, се посочва в съобщението на лабораторията. Според глобалния каталог на Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ това е най-високият дневен показател поне от 2000 г. насам.
Всички събития са от една активна област
Необичайното при последния рекорд е, че всичките 29 изригвания са произлезли от една и съща група слънчеви петна с номер 4566. Тя се е намирала в централната част на видимия слънчев диск, което прави активността ѝ особено забележима при наблюденията.
Същият брой изригвания е отчетен два пъти по-рано през XXI век — на 5 май 2022 г. и на 10 декември 2024 г. В тези случаи събитията са били разпределени между няколко активни центъра, докато на 7 ноември цялата регистрирана активност е била съсредоточена в област 4566.
Изригванията са били от класове C и M. Класът M е по-мощният от двата и може да предизвика радиосмущения и промени в космическото време. На 7 ноември са регистрирани три изригвания от клас M — M1.2, M1.4 и M1.9, според Института по приложна геофизика.
Активността продължава
Слънчевата активност не е приключила с рекордния ден. На 8 ноември са регистрирани още три изригвания от клас M — M1.7, M1.2 и M1.1. Те са били свързани със същата активна област 4566.
Въпреки поредицата от изригвания, към сутринта на 9 ноември не е отчетена магнитна буря. Специалистите продължават да наблюдават групата слънчеви петна, тъй като тя остава активна и може да произведе нови изригвания.
Източници: telegraph.bg, interfax.ru, fontanka.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 УдоМача
11:48 09.11.2026
2 Ццц
Коментиран от #3
11:50 09.11.2026
3 nъц пъц
До коментар #2 от "Ццц":май май пуканати гърми громче
11:55 09.11.2026
4 Гост
12:24 09.11.2026