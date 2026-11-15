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Само 220 жители и пълна изолация: къде се намира най-отдалеченият остров на Земята?

Само 220 жители и пълна изолация: къде се намира най-отдалеченият остров на Земята?

15 Ноември, 2026 15:47 1 279 1

  • тристан да куня-
  • атлантически океан-
  • отдалечени острови-
  • единбург на седемте морета-
  • морска защитена зона

До най-отдалеченото населено място в света се стига само по море. Пътуването от Кейптаун обикновено продължава шест дни

Само 220 жители и пълна изолация: къде се намира най-отдалеченият остров на Земята? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вулканичният остров Тристан да Куня се намира в южната част на Атлантическия океан, далеч от големите морски пътища и населените крайбрежия. Там живеят около 220 души, а единственото постоянно селище носи името Единбург на седемте морета.

Актуалната местна статистика от 30 септември 2026 г. посочва 222 постоянни островитяни. Заедно с чуждестранни работници, техните семейства и посетители броят на хората, пребиваващи на острова и съседните територии, достига 275. В публикацията на OBOZ.UA се посочват 11 фамилии, докато последната местна таблица изброява 12 фамилии сред постоянните жители.

До острова се стига само по море

Тристан да Куня няма летище и писта за самолети. Основната връзка с външния свят е морската линия от Кейптаун, който се намира на повече от 2700 километра. До най-близкото южноамериканско крайбрежие разстоянието е около 3700 километра.

Обичайното плаване продължава около шест дни, но силното вълнение и променливото време могат да удължат пътуването до 15 дни. Корабите пристигат само няколко пъти годишно, което налага храните и стоките от първа необходимост да се планират предварително. На острова има един основен магазин, както и местен пъб, наречен „Албатрос“. Официалната информация за посещенията предупреждава, че няма пакетни туристически обиколки, хотели или редовни полети.

Омари, земеделие и британско гражданство

Икономиката на общността разчита най-вече на устойчивия улов и износа на омари. Продукцията се продава в Австралия, Нова Зеландия, Съединените щати и европейски държави. Други жители работят в земеделието, изработват сувенири и участват в дейности по опазване на природата.

Допълнителни приходи носят пощенските марки и възпоменателните монети, търсени от колекционери. Макар архипелагът да се намира на хиляди километри от Великобритания, жителите му имат британско гражданство. Британският контрол над островите е установен през 1816 г., след като близкият остров Света Елена става място на изгнанието на Наполеон.

Морска защитена зона с богата фауна

Изолацията е запазила голяма част от природата на архипелага. В околните води се срещат китове, делфини, сини акули, кашалоти и южни морски слонове. Според National Geographic районът е местообитание на около 200 000 скокливи пингвини, повече от пет милиона буревестници и приблизително 300 000 субантарктически морски котика.

През 2020 г. около архипелага е създадена морска защитена зона с площ около 690 000 квадратни километра. В нея са забранени повечето промишлени дейности, включително риболовът и добивът на полезни изкопаеми. Зоната обхваща над 90% от изключителната икономическа зона на Тристан да Куня.

Главният островитянин Джеймс Глас описва решението така: „Ако остров с 250 души може да направи това, политиците по света трябва да обърнат внимание.“

Посещенията на туристи са възможни, но изискват предварително одобрение от местните власти и значителен запас от време заради нередовните кораби и зависимостта от времето. Именно липсата на летище и огромното разстояние от континентите превръщат Тристан да Куня в едно от най-труднодостъпните населени места на планетата.

Източници: nationalgeographic.org


Великобритания
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