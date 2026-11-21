Атлантическият океан може един ден да изчезне, а континентите отново да се съберат в единна земна маса. Геолозите не посочват точна прогноза за нейното местоположение и форма, но моделират четири възможни сценария за следващия суперконтинент. Най-често посочваният хоризонт е около 250 милиона години.

Преди около 200 милиона години съвременните континенти са били част от Пангея. Тя постепенно се е разпаднала, а движението на тектоничните плочи е оформило днешните океани и континенти. Процесът продължава и днес, задвижван от вътрешната топлина на Земята и движението на горещ материал в мантията.

Четири възможни карти на бъдещата Земя

При сценария Аврика и Атлантическият, и Тихият океан постепенно ще се затворят, а континентите ще се слеят близо до екватора. При Амазия почти всички земни маси ще се съберат около Северния полюс, докато Антарктида ще остане отделна.

Третият вариант е Новопангея. При него Атлантическият океан ще продължи да се разширява, а Тихият ще се свива, докато континентите се сблъскат от противоположната страна на планетата. Четвъртият сценарий е Пангея Ултима – бъдеща земна маса, която ще наподобява древната Пангея и ще се формира след затварянето на Атлантическия океан.

Вътрешността може да стане гореща и суха

Най-съществените климатични промени се очакват при Пангея Ултима. Компютърните модели показват, че централните части на суперконтинента ще бъдат далеч от океаните. Това ще затрудни навлизането на влажен въздух и може да доведе до обширни горещи и сухи области.

Изследване, публикувано в Nature Geoscience, разглежда съчетанието между по-висока слънчева енергия след стотици милиони години, промените в атмосферния въглероден диоксид и по-голямата континенталност. Авторите заключават, че при определени условия климатът на Пангея Ултима може да стане враждебен за голяма част от сухоземните бозайници. Това е моделна прогноза за изключително далечно бъдеще, а не предсказание за близка климатична промяна.

Точният сценарий остава неизвестен

Геоложката Хана Дейвис посочва, че Земята вече е преминала през четири или пет цикъла на образуване и разпадане на суперконтиненти, като общият им брой може да достигне седем. Професорът по геология Деймиън Нанс смята, че появата на нова обединена земна маса е практически неизбежна, но подчертава несигурността около начина, по който ще се случи.

„Точното позициониране на един суперконтинент спрямо друг не е лесен процес“, казва Нанс в разговор за геоложкия цикъл. Различията между моделите показват именно това: бъдещето на континентите може да бъде изчислявано чрез движението на плочите, но формата на следващия суперконтинент все още не може да бъде установена еднозначно.