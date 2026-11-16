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Меди обеща безплатен сектор за хора със специални потребности на концерта си
  Тема: Известни личности

Меди обеща безплатен сектор за хора със специални потребности на концерта си

16 Ноември, 2026 07:33 640 9

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Жестът ще бъде направен, ако се стигне до четвърти концерт в „Арена 8888 София“

Меди обеща безплатен сектор за хора със специални потребности на концерта си - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ако се стигне до четвърти концерт в „Арена 8888 София“, Меди ще обособи цял сектор с безплатен достъп за хора със специални потребности. Попфолк изпълнителят направи обещанието в интервю за предаването Coolt по bTV.

„Ще оставим имейл, в който вие ще заявите вашето присъствие и за вас ще бъде отделен цял сектор, който ще бъде абсолютно безплатен“, каза Меди.

Над 30 000 заявки за нов концерт

Изявлението му идва на фона на голям интерес към концертите му в столичната зала. Три поредни дати вече са разпродадени, а над 30 000 души са оставили заявки в платформата Kupibileti.bg за възможна четвърта среща с изпълнителя.

Заявките все още не означават потвърден концерт или закупени билети. По думите на Меди той и екипът му вече са в комуникация със залата, но окончателно решение за нова дата няма.

„Вече сме в комуникация със залата за такъв концерт“, потвърди певецът.

„Не спя от вълнение“

В разговора Меди разказа, че огромният интерес към концертите го е изненадал. Част от почитателите му са водили битка за билети, а той е осъзнал и отговорността към хората, които са отделили средства, за да бъдат част от събитията.

„На първо място искам да благодаря на всички тези хора, които са отделили от средствата си в тези така трудни времена за всички нас, за да бъдем заедно на моите концерти“.

Певецът призна, че последните дни са били изпълнени с напрежение и силни емоции. „Не спя от вълнение последните дни“, каза той.

Успехът е бил особено емоционален и за семейството му. Майка му е плакала от радост, а баща му е бил „на седмото небе“. Самият Меди обаче заяви, че продължава да се пита защо именно на него се случва този успех.

„На върха е само Лили Иванова“

Изпълнителят отхвърли представата, че е най-добрият певец в България. „Но съвършената истина е, че аз не съм най-добрият певец. Има много по-добри певци от мен. Има много по-добри артисти“, каза той.

Меди посочи искреността към музиката и публиката като една от причините за подкрепата, която получава. На въпрос за мястото си в българската музика той отговори: „На върха е само Лили Иванова! Аз нямам никаква представа какво е там.“

Освен за концертите, в интервюто той говори за участието си като треньор в 12-ия сезон на „Гласът на България“, за предразсъдъците към попфолк изпълнителите и за личния си живот.

Източник: plovdiv24.bg


София / България
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