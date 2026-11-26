На 26 ноември 1789 г. Ню Йорк посреща първия национален Ден на благодарността в новите Съединени щати. Празникът не започва с разказ за пуйка, поклонници и трапеза, а с младата конституционна държава, която търси начин да отбележи мира, единството и създаването на собствено управление.

Няколко седмици по-рано първият Конгрес приема резолюция, с която моли президента да препоръча ден за благодарност. На 3 октомври Джордж Вашингтон подписва прокламация и определя четвъртък, 26 ноември, за „ден на обществена благодарност и молитва“. Националният архив на САЩ определя това като първото честване на Деня на благодарността при новата конституция.

В текста Вашингтон изброява причините за благодарност: края на войната, постигнатото спокойствие, изобилието, гражданските и религиозните свободи и възможността американците да създадат национално правителство. Той призовава хората не само да благодарят, но и да се молят за прошка, мъдро управление и мир между народите.

Празникът не става веднага ежегоден

Прокламацията от 1789 г. е важна, но не създава празник с непроменена дата. През следващите десетилетия президентите обявяват отделни дни за благодарност, а месецът и денят се различават. Традицията се утвърждава най-вече в Нова Англия, преди постепенно да се разпространи и в други части на страната.

Сред най-настойчивите гласове за постоянен национален празник е Сара Джоузефа Хейл – редактор и писателка, която започва кампанията си през 1827 г. В продължение на години тя пише до политици и президенти, настоявайки Денят на благодарността да бъде честван едновременно във всички щати. Историята на празника от 1621 г. в Плимут постепенно се превръща в част от националния разказ, но тя не е посочена във вашингтонската прокламация от 1789 г.

Линкълн търси единство в разгара на войната

На 3 октомври 1863 г., когато Гражданската война разкъсва САЩ, президентът Ейбрахам Линкълн обявява последния четвъртък на ноември за ежегоден Ден на благодарността. Първото честване по неговата прокламация е на 26 ноември същата година.

Линкълн призовава американците да „отделят и спазват последния четвъртък на ноември като ден на благодарност и възхвала“. В прокламацията той говори за постиженията на страната, но и за необходимостта от молитва „да излекува раните на нацията“ и да възстанови мира, хармонията и единството. Така празникът получава значение, което надхвърля реколтата и семейната трапеза – той става опит за събиране на разделено общество.

Кога се появява днешната дата

Датата не остава напълно неподвижна. През 1939 г. президентът Франклин Делано Рузвелт премества празника на предпоследния четвъртък на ноември с цел да удължи сезона за коледни покупки. Решението предизвиква объркване – част от щатите го следват, а други продължават да празнуват в последния четвъртък.

През 1941 г. Конгресът слага край на спора и определя Денят на благодарността да се отбелязва в четвъртия четвъртък на ноември. Затова твърдението, че Линкълн е „обявил националния празник“ през 1863 г., е вярно в смисъл на ежегодно национално честване, но днешният му статут на федерален празник и фиксираната дата са оформени окончателно по-късно.

Историята на Деня на благодарността започва не с една-единствена трапеза, а с три политически момента: Вашингтон дава на младата държава ден за благодарност, Линкълн използва празника като призив за единство, а Конгресът установява датата, която американците познават и днес.

Източници: history.com, apnews.com