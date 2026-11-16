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Най-големият коледен базар в Европа беше открит в Крайова (ВИДЕО)

Най-големият коледен базар в Европа беше открит в Крайова (ВИДЕО)

16 Ноември, 2026 19:01 623 4

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Празничният център ще посреща посетители до 3 януари 2027 г.

Най-големият коледен базар в Европа беше открит в Крайова (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Крайова отново се превърна в голяма коледна сцена, след като базарът в румънския град отвори врати на 13 ноември. Празничното събитие ще продължи до 3 януари 2027 г., а запалването на светлините в първата вечер привлече близо 100 000 посетители от Румъния и чужбина.

Тазгодишното издание е посветено на „Царството на елфите“. Темата е пренесена в декорациите, атракциите и оформлението на централната част на града, като същевременно са запазени традиционните коледни цветове и мотиви от румънските обичаи.

„Макар темата да има международно звучене, декорациите включват традиционни коледни цветове и черпят вдъхновение от румънските обичаи. Това е целенасочен избор, предвид очакванията ни за много чуждестранни гости след титлата, която спечелихме за 2026 г. - най-добър коледен базар в Европа“, заяви кметът на Крайова Лиа Олгуца Василеску.

Пет площада и над 2 милиона светлини

Базарът обхваща пет площада и прилежащите им улици в центъра на Крайова. Площта му е 270 000 квадратни метра, а пространството е осветено от над 2 милиона светлини. Посетителите могат да разгледат ръчно изрисувани дървени къщички, разположени сред украсени исторически сгради.

Сред основните атракции са 9-метров Дядо Коледа, лабиринт на елфите и работилница за играчки. Изградено е и 40-метрово панорамно колело, а програмата включва ледена пързалка и летяща шейна на Дядо Коледа. Официалната програма предвижда шоуто с шейната да продължи до 27 декември, а базарът и останалите атракции да работят до 3 януари 2027 г.

Празничната атмосфера е допълнена от греяно вино, канела, традиционни румънски специалитети и концерти. Крайова спечели титлата „Най-добър коледен базар в Европа“ за 2026 г. в класацията на European Best Destinations, което според кмета е увеличило очакванията за международен интерес към тазгодишното издание.


Румъния
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