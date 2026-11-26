София зае третото място сред най-добрите коледни дестинации в Европа за сезон 2026/2027 г. Българската столица получи 223 100 гласа в международния конкурс на European Best Destinations, като остана само на 610 гласа от второто място, заето от Рига, похвали се кметът на София Васил Терзиев.

Победител в класацията е румънският град Крайова с 542 821 гласа. След Рига и София се нареждат Wonderland Lisboa с 222 447 гласа и италианските Асти, Говоне и Сан Дамиано д'Асти с 211 684 гласа. В гласуването са участвали пътешественици от 176 държави, които са дали общо 1 897 783 гласа само за осем дни.

Признанието за коледната програма идва скоро след друг успех на София. През октомври столицата беше избрана за най-добра европейска дестинация за кратки градски пътувания през 2027 г. в класацията Best City Break in Europe на European Best Destinations.

Сред посочените причини за интереса към София са коледните базари, местните традиции, културната програма, празничното осветление и близостта на Витоша. Тази зима в града са предвидени повече базари, двойно повече украса, концерти, спектакли, ледени пързалки и събития за цялото семейство.

За първи път Столична община събра празничната програма на града в специална онлайн платформа с интерактивна карта и календар на събитията. Така жителите и гостите на София могат да планират посещенията си на различните базари и прояви.

„Новото признание е успех за София и за всички, които допринасят за развитието на туризма, културата и международния облик на града“, заявява Столична община.

На фона на международните отличия интересът към София като туристическа дестинация продължава да расте. Само за периода януари–септември 2026 г. столицата е посрещнала над 1 051 000 туристи. Данните обхващат девет месеца и са посочени от Столична община.

Класацията за коледните дестинации поставя София пред редица утвърдени европейски градове, сред които Лисабон, Саламанка, Брюж, Мадрид и Залцбург. Според European Best Destinations празничният сезон в столицата съчетава градски събития, културни прояви и достъп до планината в непосредствена близост до центъра.